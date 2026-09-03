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Meuthia Nabila
Kamis, 3 September 2026 | 19.39 WIB

Ji Ye Eun Running Man dan Vata We Dem Boyz Umumkan Pernikahan

Ji Ye Eun dan Vata sampaikan pesan setelah pengumuman pernikahan (Instagram Ji Ye Eun @y_eunniii) - Image

Ji Ye Eun dan Vata sampaikan pesan setelah pengumuman pernikahan (Instagram Ji Ye Eun @y_eunniii)

JawaPos.com - Ji Ye Eun anggota variety show Running Man dan Vata dari grup dance We Dem Boyz membagikan kabar bahagia pernikahan mereka.
 
Baik Ji Ye Eun anggota variety show Running Man maupun Vata dari grup dance We Dem Boyz, mereka telah menyampaikan pesan pribadi kepada para penggemar.
 
Pada tanggal 2 September 2026, agensi Ji Ye Eun dan Vata pun telah mengkonfirmasi laporan bahwa mereka berencana untuk menikah pada tanggal 12 Desember mendatang. 
 
Sebagai informasi, tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun Vata, seperti yang dikutip dari Soompi.
 
Pada hari yang sama, baik Ji Ye Eun maupun Vata menggunakan Instagram untuk menyampaikan kabar tersebut secara langsung, kepada para penggemar mereka melalui unggahan terpisah.
 
Berikut pesan yang disampaikan oleh Ji Ye Eun :
"Halo, ini Ji Ye Eun!
 
Karena ini adalah pengumuman yang begitu berharga dan istimewa, aku sempat memikirkan kapan waktu dan cara terbaik untuk menyampaikannya kepada Anda, dan kini diriku membagikan kabar tersebut dengan cara seperti ini!
 
Aku... mau menikah 
 
Dia (Vata) adalah sosok yang selalu mendukungku dan menjadi sumber kekuatan, serta orang yang mengajarkan aku indahnya berbagi kebahagiaan bersama.
 
Selama ini, entah mengapa aku selalu menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang masih jauh di masa depan, namun kini aku telah menemukan seseorang yang ingin diriku dampingi seumur hidup.
 
Mulai sekarang, kami akan senantiasa saling mendampingi dan menjalani hidup bersama dengan bahagia serta sehat. 
 
Kami akan sangat bersyukur jika Anda berkenan, memberikan restu dan dukungan yang hangat bagi kami!
 
Aku berharap hidup Anda semua senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesehatan yang baik! 
 
Aku juga akan berupaya menjadi sosok yang dapat membawa lebih banyak lagi tawa dan sukacita, bagi orang lain di masa mendatang.
 
Terima kasih"
 
Disisi lain, Vata juga menulis pesan tentang kabar baik :
"Halo, ini Vata. 
 
Aku ingin berbagi kabar, tentang kehidupan diriku dengan orang-orang yang senantiasa memberikan cinta dan dukungan yang tidak pernah, berubah kepada diriku.
 
Aku telah bertemu dengan orang yang paling berharga bagiku, dan diriku berencana untuk menikah.
 
Dia bagaikan anugerah bagiku, seseorang yang melihat dan mencintaiku apa adanya.
 
Dia adalah sosok yang sangat aku syukuri, yang mengajarkan arti cinta ketika selama ini aku menjalani hidup dengan hanya berfokus pada pekerjaan.
 
Mulai sekarang, kita akan menjalani kehidupan yang bahagia, manis, dan penuh kasih sayang bersama sambil saling mengandalkan satu sama lain.
 
Aku akan sangat berterima kasih jika Anda menyampaikan ucapan selamat yang hangat kepada kami.
 
Aku akan berupaya menjalani hidup sembari membalas dukungan yang telah diriku terima.

Terima kasih! "
Editor: Novia Tri Astuti
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