The Remarried Empress yang Dibintangi Shin Min-a hingga Just Ji Hoon Resmi Tayang November 2026

JawaPos.com – Disney+ dan Hulu menetapkan November sebagai jadwal penayangan perdana The Remarried Empress, drama Korea 10 episode yang diadaptasi dari Webtoon Naver berjudul sama.

Dilansir dari laman Variety pada Rabu (26/8), Serial tersebut dibintangi Shin Min-a sebagai Permaisuri Navier, Ju Jihoon sebagai Kaisar Sovieshu, Lee Jongsuk sebagai Putra Mahkota Heinrey, dan Lee Seyoung sebagai Rashta.

Serial ini mengisahkan Navier yang menghadapi keretakan rumah tangga setelah Sovieshu jatuh cinta kepada Rashta dan kemudian berusaha mempertahankan kedudukan serta kekuasaannya.

Dalam cerita, Navier menyetujui perceraian dengan Sovieshu dengan syarat dirinya diperbolehkan menikah dengan Heinrey, putra mahkota dari Kerajaan Barat.

Keputusan tersebut memicu persaingan cinta dan kekuasaan yang berpotensi mengguncang kedua kerajaan, sementara Navier berusaha membangun kembali kehidupannya.

The Remarried Empress diadaptasi oleh Yeoh Geena dan Hyun Choongyeol serta disutradarai Cho Suwon, dengan proses produksi yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk istana-istana Eropa dan berbagai set mewah.

Sebelum penayangan di Disney+ dan Hulu, tiga dari 10 episode The Remarried Empress akan diputar dalam Festival Film Internasional Busan pada Oktober melalui program On Screen.

Serial tersebut akan tayang perdana dengan empat episode pada 4 November, kemudian dilanjutkan dengan dua episode setiap Rabu hingga episode terakhir pada 25 November.