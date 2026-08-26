The Remarried Empress yang Dibintangi Shin Min-a hingga Just Ji Hoon Resmi Tayang November 2026

Shin Min-a dalam The Remarried Empress (Variety)
JawaPos.com – Disney+ dan Hulu menetapkan November sebagai jadwal penayangan perdana The Remarried Empress, drama Korea 10 episode yang diadaptasi dari Webtoon Naver berjudul sama.
Dilansir dari laman Variety pada Rabu (26/8), Serial tersebut dibintangi Shin Min-a sebagai Permaisuri Navier, Ju Jihoon sebagai Kaisar Sovieshu, Lee Jongsuk sebagai Putra Mahkota Heinrey, dan Lee Seyoung sebagai Rashta.
Serial ini mengisahkan Navier yang menghadapi keretakan rumah tangga setelah Sovieshu jatuh cinta kepada Rashta dan kemudian berusaha mempertahankan kedudukan serta kekuasaannya.
Dalam cerita, Navier menyetujui perceraian dengan Sovieshu dengan syarat dirinya diperbolehkan menikah dengan Heinrey, putra mahkota dari Kerajaan Barat.
Keputusan tersebut memicu persaingan cinta dan kekuasaan yang berpotensi mengguncang kedua kerajaan, sementara Navier berusaha membangun kembali kehidupannya.
The Remarried Empress diadaptasi oleh Yeoh Geena dan Hyun Choongyeol serta disutradarai Cho Suwon, dengan proses produksi yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk istana-istana Eropa dan berbagai set mewah.
Sebelum penayangan di Disney+ dan Hulu, tiga dari 10 episode The Remarried Empress akan diputar dalam Festival Film Internasional Busan pada Oktober melalui program On Screen.
Serial tersebut akan tayang perdana dengan empat episode pada 4 November, kemudian dilanjutkan dengan dua episode setiap Rabu hingga episode terakhir pada 25 November.
Kehadiran Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk, dan Lee Seyoung membuat drama ini menjadi salah satu serial Korea yang dinantikan menjelang penayangan perdananya di platform Disney+ dan Hulu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa