Han So Hee Ungkap Cara Menjaga Keseimbangan Kehidupan Pribadi dan Hubungan Asmara

Han So Hee (Instagram @xeesoxee)
JawaPos.com – Han So Hee berbagi pandangannya mengenai pentingnya kestabilan emosional, cinta, dan keseimbangan antara hubungan asmara dengan kehidupan pribadi.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (1/9), Dalam episode terbaru kanal YouTube Lee Young Ji, Nothing Much Prepared, aktris tersebut mengatakan bahwa dirinya kini menginginkan pasangan yang stabil secara emosional karena ia juga sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih stabil.
Menurut Han So Hee, seseorang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri akan tetap memiliki identitas meskipun hubungan asmaranya berakhir.
Han So Hee juga menjelaskan bahwa persoalan dalam hubungan sebaiknya dibicarakan secara rasional dengan menyampaikan kebutuhan emosional kepada pasangan secara terbuka.
Jika pasangan tidak mampu memberikan perhatian yang diharapkan, ia memilih menerima keadaan tersebut dan memberikan dirinya sendiri kasih sayang yang tidak dapat diberikan oleh pasangannya.
Bagi aktris berusia 32 tahun tersebut, kemampuan mencintai diri sendiri menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan emosional ketika menjalani hubungan.
Lebih lanjut, Han So Hee menekankan pentingnya mempertahankan kehidupan pribadi agar hubungan asmara tidak mengambil alih seluruh kehidupannya.
Han So Hee menilai seseorang perlu menjaga keseimbangan karena memberikan porsi terlalu besar kepada pasangan dapat membuat kehidupan pribadi kehilangan arah.
Pandangan tersebut menjadi refleksi Han So Hee mengenai pentingnya kemandirian, identitas diri, dan hubungan yang sehat dalam kehidupan percintaan.
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Jawa Pos
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