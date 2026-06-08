Seo In Guk dan Park Ji Hyun Memikat Lewat Drama See You at Work Tomorrow, Simak Kisahnya

JawaPos.com - Drama Korea tvN yang akan datang, See You at Work Tomorrow!, telah merilis poster karakter baru yang memperkenalkan para pemeran utamanya, yaitu Seo In Guk.

Dilansir dari Soompi, Senin (8/6), kariernya gemilang, tentunya penggemar semakin tak sabar menantikan drama ini.

See You at Work Tomorrow! menceritakan Park Ji Hyun sebagai Cha Ji Yoon, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas karier.

Bertemu dengan bosnya yang keras kepala, Kang Si Woo (Seo In Guk), ia akhirnya memulai awal baru baik dalam karier maupun kehidupan cintanya.

Terlihat menarik poster Kang Si Woo menggambarkannya sebagai bos unicorn yang menyebabkan rasa rindu.

Kemudian poster itu juga menjelaskan mengapa ia disebut Pria 3 Larangan di tempat kerja, Kang Si Woo yang terkenal dingin dan sulit didekati mematuhi kode etik pribadi yang ketat.

Maksudnya yaitu TIDAK tersenyum, TIDAK dekat dengan orang lain, dan TIDAK mudah meminta maaf.

Terlihat juga poster Cha Ji Yoon memperkenalkannya sebagai seorang pekerja kantoran di tahun ke-7 yang berisiko mengalami burnout dan lebih mengandalkan pengalaman.

Namun, peri yang selalu datang dan pulang kerja tepat waktu ini tanpa diduga mendapati dirinya mengalami demam karena patah hati.