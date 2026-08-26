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Aulia Ramadhani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.24 WIB

Bagikan Kabar Bahagia, Yang Jiwon dan Yang Joon Mo Umumkan Pernikahan dan Kehamilan

Yang Jiwon dan Yang Joon Mo. Sumber foto: Soompi - Image

Yang Jiwon dan Yang Joon Mo. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Pernah berperan di Masquerade, aktor Yang Joon Mo mengumumkan pernikahannya dengan Yang Jiwon

Dilansir dari Soompi, Rabu (26/8), belakangan ini, Yang Jiwon mengumumkan melalui Instagram bahwa ia sedang mengandung dan akan segera menikah.

Terlihat beberapa foto indah dari sesi pemotretan pernikahannya yang ia bagikan, ia menulis “Hal ini terasa kurang nyata, namun hari demi hari, perlahan-lahan aku mulai menyadarinya sepenuhnya.”

Ia mengungkap berencana menikah awal tahun depan, namun sangat bersyukur karena telah dikaruniai kehidupan baru.

“Jadi tahun depan, saat aku menginjak usia 40 tahun, aku akan menjadi seorang ibu dan memajukan jadwal pernikahan kami,” tulisnya.

Membangun keluarga telah lama menjadi salah satu keinginan terbesar hatinya, dan akhirnya,  diberkati dengan kesempatan untuk membangun keluarga bersama orang yang kucintai.

“Dalam beberapa hal, kami berdua benar-benar sangat berbeda, namun di sisi lain, kami memiliki banyak kesamaan,” tulisnya

Ia mengungkap bahwa pasangannya adalah sosok yang membantuku semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal-Nya lebih dalam dari sebelumnya

Ia juga merasa kewalahan dengan berbagai perubahan besar dalam hidup yang datang secara bersamaan, namun berusaha menjalaninya selangkah demi selangkah.

Yang Joon Mo juga menggunakan Instagram untuk mengumumkan kabar pernikahan kembalinya, sekaligus menyampaikan kabar perceraiannya yang baru diungkapkan saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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