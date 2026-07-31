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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.46 WIB

Son Heung Min Picu Rumor Pernikahan Setelah Mengenakan Cincin Mewah

Son Heung Min (Kbizoom) - Image

Son Heung Min (Kbizoom)

JawaPos.com – Son Heung Min kembali memicu rumor pernikahan setelah terlihat mengenakan cincin di jari manis kirinya saat menghadiri kegiatan publik bersama Los Angeles FC (LAFC).

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (31/7), Perhatian publik bermula dari sebuah video yang memperlihatkan kapten Tim Nasional Korea Selatan itu menyapa penggemar, memberikan tanda tangan, dan berinteraksi dengan para pendukung. Penampilan tersebut memunculkan spekulasi mengenai kehidupan pribadi sang pesepak bola.

Rumor semakin berkembang setelah para pengguna internet mengidentifikasi cincin tersebut sebagai produk dari merek perhiasan mewah asal Prancis.

Cincin tersebut disebut berasal dari koleksi cincin pernikahan dengan nilai sekitar USD 7.000 atau sekitar Rp114 juta. Meski demikian, hingga kini Son Heung Min belum memberikan pernyataan resmi terkait spekulasi tersebut.

Perbincangan mengenai kemungkinan pernikahan Son juga dikaitkan dengan pernyataannya dalam sejumlah wawancara terdahulu. Pada 2019, ia mengatakan bahwa sepak bola akan tetap menjadi prioritas utama selama masih aktif sebagai pemain profesional.

Son juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk menikah setelah mengakhiri kariernya di dunia sepak bola.

Kemunculan cincin tersebut membuat berbagai spekulasi kembali ramai dibahas di media sosial dan kalangan penggemar. Namun, belum ada bukti yang memastikan bahwa cincin tersebut berkaitan dengan rencana pernikahan sang pemain.

Hingga saat ini, rumor tersebut masih sebatas dugaan yang muncul dari pengamatan para penggemar terhadap penampilan Son Heung Min.

Editor: Novia Tri Astuti
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