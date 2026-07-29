Eric Roberts Angkat Suara Usai Tidak Hadir di Pernikahan Putrinya Emma Roberts

Eric Roberts dan Emma Roberts (Instagram @fame_hatch)
JawaPos.com - Eric Roberts akhirnya angkat bicara setelah tidak menghadiri pernikahan putrinya, Emma Roberts, dengan Cody John di Idaho.
Dilansir dari laman Page Six pada Rabu (29/7), Eric Roberts mengonfirmasi bahwa dirinya memang tidak hadir.
Meski demikian, Eric menegaskan bahwa ia tetap mencintai putrinya sepenuh hati. Ia juga menghormati keputusan Emma untuk merayakan pernikahannya sesuai dengan keinginannya.
Dalam pernyataan kepada media, Eric menyebut bahwa setiap orang berhak menentukan cara merayakan momen penting dalam hidupnya. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan siapa saja yang diundang dalam pernikahan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap absennya dirinya dari acara keluarga tersebut. Hingga kini, Emma Roberts belum memberikan tanggapan terkait pernyataan sang ayah.
Emma Roberts dan Cody John melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara tertutup di Sun Valley, Idaho, setelah menjalin hubungan selama empat tahun. Acara tersebut dihadiri keluarga dan sahabat dekat, termasuk sejumlah selebritas ternama serta Julia Roberts yang merupakan adik Eric Roberts.
Emma tampil mengenakan gaun rancangan khusus bergaya vintage, sedangkan Cody John mengenakan tuksedo hitam klasik. Putra Emma, Rhodes, turut mengantarnya menuju altar dalam prosesi pernikahan.
Hubungan Eric Roberts dan Emma Roberts selama ini kerap menjadi perhatian publik karena dinilai cukup rumit. Namun, Eric sebelumnya menegaskan bahwa hubungannya dengan sang putri tidak retak seperti yang banyak diberitakan.
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