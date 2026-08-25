Polisi Pastikan Aktor Revaldo Fifaldi Positif Pakai Narkoba, Beli Sabu Rp 650 Ribu 

Aktor Revaldo Fifaldi saat ditangkap polda Metro Jaya pada Januari 2023 lalu. kini, ia kembali tertangkap untuk keempat kali dalam kasus yang sama. (Antara Foto/Galih Pradipta/rwa)
JawaPos.com - Hasil tes urine aktor Revaldo Fifaldi sudah keluar. Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) memastikan bintang film tersebut positif mengonsumsi narkoba.
Revaldo sendiri setelah ditangkap oleh aparat kepolisian pada Senin malam (24/8). ”Hasil tes urine pelaku tersebut positif narkotika dan psikotropika,” ungkap Kapolres Metro Jakbar Kombes Nasriadi pada Selasa (25/8).
Kepada awak media, Nasriadi menyampaikan bahwa penangkapan Revaldo disertai dengan sejumlah barang bukti yang terdiri atas 3 plastik klip bekas sabu, 2 korek hasil modifikasi, 3 pipet, dan 3 bong.
Selain itu, polisi menemukan setengah butir alprazolam, setengah butir xanax, dan 2 kotak penyimpanan. Seluruhnya diamankan saat penggeledahan dilakukan di kediaman Revaldo.
Menurut Nasriadi, penindakan terhadap Revaldo bermula dari informasi mengenai aktivitas jual beli narkoba di wilayah Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).
”Selanjutnya anggota Satresnarkoba (Polres Metro) Jakarta Barat menuju ke alamat tersebut. Sesampai di lokasi tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai Informasi,” terang Nasriadi.
Tidak lama setelah itu, penangkapan Revaldo terjadi. Kepada polisi, dia mengaku membeli sabu dengan harga Rp 650 ribu untuk setengah gram. Transaksi dilakukan dengan metode transfer. Setelah itu, dia mengonsumsi narkoba tersebut.
”Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata kapolres.
Berdasar catatan pemberitaan, Revaldo bukan kali pertama berurusan dengan polisi karena menggunakan narkoba. Dia sudah berulang jatuh di lubang yang sama, terjerat kasus serupa.
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Jawa Pos
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