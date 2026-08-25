Deretan Proyek yang Melambungkan Nama Revaldo, dari AADC hingga Serigala Terakhir

JawaPos.com - Revaldo menjadi salah satu aktor Tanah Air yang perjalanan kariernya cukup panjang lebih dari dua dekade meski beberapa kali terjerat kasus narkoba. Memulai kiprah dari dunia modeling, Revaldo kemudian masuk ke dunia seni peran dan mendapat perhatian luas setelah tampil dalam sejumlah proyek sinetron dan film yang populer pada masanya.

Revaldo, yang memiliki nama lengkap Revaldo Fifaldi Surya Permana, lahir di Yogyakarta pada 18 Juni 1982. Ia mulai dikenal publik pada awal 2000-an, ketika industri sinetron dan film Indonesia tengah memasuki periode kebangkitan.

Salah satu proyek yang menjadi pintu masuknya ke dunia akting adalah sinetron Ada Apa dengan Cinta? versi televisi. Dalam sinetron tersebut, Revaldo dipercaya memerankan Rangga, karakter yang sebelumnya sangat lekat dengan Nicholas Saputra dalam versi film.

Peran tersebut membuat wajah Revaldo semakin dikenal publik. Namun, popularitasnya tidak berhenti di layar televisi. Ia kemudian memperluas kiprahnya ke layar lebar dan secara bertahap membangun reputasi sebagai aktor yang mampu memainkan beragam karakter.

Berikut sejumlah proyek yang ikut melambungkan nama Revaldo di dunia hiburan Indonesia.

1. Ada Apa dengan Cinta? Salah satu proyek paling penting dalam fase awal karier Revaldo adalah sinetron Ada Apa dengan Cinta?. Dalam sinetron tersebut, ia mengambil alih karakter Rangga, tokoh yang dalam film Ada Apa dengan Cinta? diperankan Nicholas Saputra.

Peran itu sejatinya menjadi tantangan tersendiri karena karakter Rangga sudah memiliki tempat kuat di benak penonton. Keterlibatan Revaldo di proyek ini membuat namanya semakin dikenal luas oleh pemirsa televisi.

2. 30 Hari Mencari Cinta Setelah dikenal lewat sinetron, Revaldo mulai memperlihatkan kemampuannya di layar lebar. Salah satu proyek pentingnya adalah film 30 Hari Mencari Cinta garapan sutradara Upi Avianto.