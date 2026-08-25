Profil Revaldo, Pemain 'Ada Apa dengan Cinta?' yang 4 Kali Ditangkap Kasus Narkoba

Aktor Revaldo Fifaldi Suria Permana (kiri) saat ditangkap kasus narkoba pada 2023. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
JawaPos.com - Aktor Revaldo Fifaldi kembali menjadi sorotan publik setelah ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Aktor yang dikenal luas lewat perannya sebagai Rangga dalam sinetron Ada Apa dengan Cinta? itu diamankan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (24/8) malam.
Penangkapan tersebut menjadi yang keempat kalinya bagi Revaldo dalam perkara narkoba. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan, polisi bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan narkoba.
Berdasarkan pemeriksaan awal, Revaldo diduga menggunakan narkotika jenis sabu. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap kasus tersebut.
Kabar ini kembali mengingatkan publik pada perjalanan panjang Revaldo di dunia hiburan yang diwarnai prestasi sekaligus persoalan hukum. Sebelum kembali berhadapan dengan polisi, pria kelahiran Yogyakarta, 18 Juni 1982, tersebut telah membangun karier sebagai aktor selama lebih dari dua dekade.
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Revaldo memiliki nama lengkap Revaldo Fifaldi Surya Permana. Ia lahir di Jogjakarta pada 18 Juni 1982 dari pasangan Roy Permana dan Mita Fatmita. Revaldo merupakan anak pertama dan memiliki adik laki-laki bernama Michael Devan.
Revaldo diketahui menikah dengan Indah Puspita Sari pada 20 April 2016. Pernikahan keduanya sempat menjadi perhatian publik karena mereka tetap menjalankan keyakinannya masing-masing. Indah sendiri dikenal sebagai model sekaligus pemain sinetron.
Sebelum serius menekuni dunia akting, Revaldo lebih dulu menjalani profesi sebagai model. Kariernya kemudian berkembang ketika ia mengikuti audisi dan mendapat kesempatan tampil dalam sinetron Ada Apa dengan Cinta? pada 2003. Peran Rangga membuat namanya cepat dikenal penonton televisi.
Popularitas Revaldo tidak berhenti di layar kaca. Pada periode awal kariernya, ia juga mendapat kesempatan bermain dalam film layar lebar 30 Hari Mencari Cinta. Setelah itu, ia tampil dalam berbagai film, sinetron, FTV, hingga serial web.
Kariernya kemudian semakin beragam. Revaldo tercatat membintangi sejumlah film seperti Namaku Dick, Tebus, The Night Comes for Us, Mantan Manten, Zeta: When the Dead Awaken, Love for Sale 2, Preman, Kambodja, Sayap-Sayap Patah, Sri Asih, hingga Hidayah.
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Jawa Pos
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