Deretan Selebritas Korea Hadiri Acara Luxury Brand di Gangnam, Ada Huening Kai TXT 

huening kai (x @popbase)

JawaPos.com – Deretan bintang Korea Selatan berkumpul dalam sebuah acara peluncuran brand mewah yang digelar di kawasan Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul.

Acara tersebut berlangsung pada 7 Agustus sore dan menghadirkan sejumlah nama populer dari dunia musik, akting, hingga industri hiburan Korea.

Menurut laporan The Chosun, salah satu tamu yang hadir adalah Huening Kai TXT, yang sukses mencuri perhatian dengan kehadirannya di acara tersebut.

Tidak hanya Huening Kai, acara ini juga diramaikan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Nana, Kim Moo Yeol, Yoon Seung Ah, serta Kim Hee Ae turut hadir sebagai tamu undangan.

Kehadiran mereka membuat acara peluncuran tersebut berubah menjadi ajang bertemunya berbagai generasi bintang Korea dalam satu lokasi.

Sebagai salah satu anggota Tomorrow X Together (TXT), Huening Kai dikenal tidak hanya melalui aktivitas musiknya, tetapi juga gaya fashion yang kerap menjadi perhatian publik.

Kehadirannya di acara luxury brand semakin memperlihatkan daya tarik sang idol di luar panggung. Sementara itu, Nana hadir membawa pesona seorang aktris dan model yang telah lama dikenal di industri hiburan Korea.

Deretan aktor dan aktris yang hadir juga memberikan nuansa berbeda pada acara tersebut.

Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah menjadi pasangan selebritas yang turut menarik perhatian, sementara Kim Hee Ae menghadirkan aura elegan yang semakin memperkuat kesan eksklusif acara.

Seluruh tamu menghadiri agenda yang berlangsung di salah satu toko brand tersebut di kawasan elite Seoul.

Kawasan Cheongdam-dong sendiri dikenal sebagai salah satu pusat fashion dan luxury brand di Korea Selatan. Tidak mengherankan jika berbagai acara peluncuran produk maupun koleksi terbaru kerap mengundang selebritas ternama untuk memberikan sentuhan glamour sekaligus memperkenalkan identitas brand kepada publik.

Kehadiran Huening Kai, Nana, Kim Moo Yeol, Yoon Seung Ah, dan Kim Hee Ae pun menjadi salah satu daya tarik utama acara peluncuran luxury brand kali ini.

Perpaduan bintang K-Pop dan aktor ternama tersebut menciptakan momen yang mempertemukan musik, akting, serta dunia fashion dalam satu panggung eksklusif di jantung Gangnam.