Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.29 WIB

Deretan Selebritas Korea Hadiri Acara Luxury Brand di Gangnam, Ada Huening Kai TXT 

huening kai (x @popbase)

 

JawaPos.com – Deretan bintang Korea Selatan berkumpul dalam sebuah acara peluncuran brand mewah yang digelar di kawasan Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul.
 
Acara tersebut berlangsung pada 7 Agustus sore dan menghadirkan sejumlah nama populer dari dunia musik, akting, hingga industri hiburan Korea.
 
Menurut laporan The Chosun, salah satu tamu yang hadir adalah Huening Kai TXT, yang sukses mencuri perhatian dengan kehadirannya di acara tersebut.
 
Tidak hanya Huening Kai, acara ini juga diramaikan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Nana, Kim Moo Yeol, Yoon Seung Ah, serta Kim Hee Ae turut hadir sebagai tamu undangan.
 
Kehadiran mereka membuat acara peluncuran tersebut berubah menjadi ajang bertemunya berbagai generasi bintang Korea dalam satu lokasi.
 
Sebagai salah satu anggota Tomorrow X Together (TXT), Huening Kai dikenal tidak hanya melalui aktivitas musiknya, tetapi juga gaya fashion yang kerap menjadi perhatian publik. 
 
Kehadirannya di acara luxury brand semakin memperlihatkan daya tarik sang idol di luar panggung. Sementara itu, Nana hadir membawa pesona seorang aktris dan model yang telah lama dikenal di industri hiburan Korea.
 
Deretan aktor dan aktris yang hadir juga memberikan nuansa berbeda pada acara tersebut.
 
Kim Moo Yeol dan Yoon Seung Ah menjadi pasangan selebritas yang turut menarik perhatian, sementara Kim Hee Ae menghadirkan aura elegan yang semakin memperkuat kesan eksklusif acara.
 
Seluruh tamu menghadiri agenda yang berlangsung di salah satu toko brand tersebut di kawasan elite Seoul.
 
Kawasan Cheongdam-dong sendiri dikenal sebagai salah satu pusat fashion dan luxury brand di Korea Selatan. Tidak mengherankan jika berbagai acara peluncuran produk maupun koleksi terbaru kerap mengundang selebritas ternama untuk memberikan sentuhan glamour sekaligus memperkenalkan identitas brand kepada publik.
 
Kehadiran Huening Kai, Nana, Kim Moo Yeol, Yoon Seung Ah, dan Kim Hee Ae pun menjadi salah satu daya tarik utama acara peluncuran luxury brand kali ini.
 
Perpaduan bintang K-Pop dan aktor ternama tersebut menciptakan momen yang mempertemukan musik, akting, serta dunia fashion dalam satu panggung eksklusif di jantung Gangnam.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Warner Bros Korea Umumkan Jadwal Tayang Remake ‘The Intern' Dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee - Image
Entertainment

Warner Bros Korea Umumkan Jadwal Tayang Remake ‘The Intern' Dibintangi Choi Min-sik dan Han So-hee

Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.13 WIB

Baru Debut, Boygrup Korea AND2BLE Umumkan Nama Fandom - Image
Music & Movie

Baru Debut, Boygrup Korea AND2BLE Umumkan Nama Fandom

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.38 WIB

Bikin Susah Move On! Rekomendasi Drama Romantis Korea Terbaik untuk Ditonton Saat Musim Panas - Image
Entertainment

Bikin Susah Move On! Rekomendasi Drama Romantis Korea Terbaik untuk Ditonton Saat Musim Panas

Rabu, 29 Juli 2026 | 06.53 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore