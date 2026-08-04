Tudingan Bullying Won RESCENE Berakhir, Wali Kelas Beberkan Bukti dan Beri Kesaksian 

WON (x @tang_kira)

JawaPos.com – Kontroversi dugaan kekerasan di sekolah yang menyeret nama Won RESCENE, kini memasuki babak baru.

Mantan wali kelas Won saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tampil memberikan kesaksian sekaligus membantah berbagai tuduhan yang beredar, sehingga polemik tersebut dinilai telah mereda.

Dilansir dari dispatch, seorang pengguna X yang mengaku sebagai wali kelas Won membuka akun dengan nama "Won's Homeroom Teacher".

Ia mengunggah sejumlah bukti yang diklaim berasal dari masa sekolah sang idol, mulai dari surat tulisan tangan Won, foto kelulusan, potret bersama teman sekelas, hingga percakapan dengan guru-guru lain yang pernah membimbingnya.

Sang guru menepis tudingan bahwa Won pernah melakukan perundungan di sekolah. Ia menjelaskan bahwa Won merupakan pengurus OSIS yang dikenal aktif dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Ia juga mengenang momen kelulusan yang emosional, seraya mengatakan bahwa meski dirinya dikenal cukup tegas sebagai guru muda, para murid tetap menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepadanya.

Tak lama setelah kesaksian itu dipublikasikan, unggahan yang pertama kali memunculkan tuduhan bullying terhadap Won dilaporkan telah dihapus, akun yang menyebarkan tuduhan tersebut juga sudah tidak lagi dapat ditemukan, menandakan polemik yang sempat ramai diperbincangkan mulai mereda.

Mantan wali kelas Won menyampaikan pesan yang menyentuh. Ia mengatakan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan atau tanpa sengaja menyakiti orang lain.

Dengan mengutip ajaran dalam Analects, ia mengajak publik untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, saling memahami, serta menunjukkan kasih kepada orang lain maupun diri sendiri.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Won.

Won sendiri saat ini aktif berpromosi sebagai anggota RESCENE. Selain aktivitas bersama grup, ia juga mencuri perhatian publik melalui kanal YouTube pribadinya yang meraih popularitas tinggi dan membuat namanya semakin dikenal sebagai salah satu idol pendatang baru yang tengah naik daun.