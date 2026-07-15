Ledakan Bom di MAN 3 Padang, Amnesty International Desak Putus Mata Rantai Bullying

JawaPos.com - Ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa siang (14/7) bersumber dari satu masalah. Yakni perundungan alias bullying di lingkungan sekolah.

Atas kondisi itu, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk memastikan mata rantai perundungan di sekolah dapat diputus.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan bahwa ledakan di MAN 3 Padang memang tidak memakan korban.

Namun, insiden itu menunjukkan betapa fatalnya konsekuensi dari pembiaran masalah perundungan di lingkungan pendidikan.

”Fakta yang disampaikan kepolisian, bahwa pelaku adalah korban bullying jangka panjang dan meniru aksi serupa di SMA 72 Jakarta tahun 2025, harus menjadi alarm darurat bagi negara,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu (15/7).

Menurut Usman, perundungan bukan sekedar kenakalan remaja atau kebiasaan. Perundungan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebab, ketika negara gagal melindungi anak dari kekerasan di sekolah, negara gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal HAM.

Usman menyebut, dampaknya tidak berhenti pada trauma psikologis. Pembiaran yang terjadi hari ini bisa melahirkan kekerasan eskalatif yang mengancam nyawa siswa lain di kemudian hari.

Untuk itu, pemerintah tidak boleh lagi baru bereaksi setelah jatuh korban. ”Kami mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melakukan 3 hal,” ujarnya.

Baca Juga:Pelaku Ledakan Bom Rakitan MAN 3 Padang Terinspirasi Aksi Bom di SMAN 72 Jakarta