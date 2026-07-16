Usut Ledakan MAN 3 Padang, Polisi Dalami Pengakuan RGJ Soal Dugaan Bullying

JawaPos.com - Penyelidikan kasus ledakan yang melibatkan seorang pelajar berinisial RGJ, 17, di MAN 3 Padang memasuki babak baru.

Selain mencari penyebab pasti ledakan, pihak kepolisian tengah mendalami pengakuan dari pelaku yang mengklaim dirinya kerap menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah.

Aparat kepolisian bergerak cepat menelusuri motif di balik insiden ini. Berdasarkan pemeriksaan awal, RGJ mengaku bahwa tindakan perundungan yang ia terima bukan hal baru, melainkan telah berlangsung cukup lama.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan, pelaku mengaku kerap dibully oleh salah seorang teman sekelasnya sejak duduk di bangku kelas XI.

"Pengakuan awal ada satu orang yang diduga membully. Dia juga mengaku mengalami bullying sejak kelas XI. Bentuk perundungannya masih kami dalami," ujar Susmelawati, Kamis (16/7).

Hingga saat ini, penyidik masih terus menggali detail perundungan tersebut. Polisi belum dapat memastikan apakah intimidasi yang diterima RGJ berupa kekerasan verbal, fisik, atau tindakan non-verbal lainnya. Seluruh keterangan RGJ masih terus dicocokkan dengan keterangan para saksi.

Saksi Bertambah Jadi 12 Orang, Fokus Rehabilitasi Sejauh ini, penyelidikan kasus ledakan dan dugaan aksi perundungan di MAN 3 Padang ini berjalan secara beriringan.

Pihak kepolisian juga terus memanggil sejumlah pihak terkait guna mendapatkan gambaran peristiwa yang utuh.

Pada hari pertama penyelidikan, polisi memeriksa tujuh orang saksi yang terdiri atas guru, petugas keamanan sekolah, serta RGJ sendiri.