Comeback usai Wamil, Nam Joo Hyuk Cerita Pengalaman di Militer hingga Syuting Lagi 

nam joo hyuk dan roh yoon seo (x @skawnesis)

JawaPos.com – Nam Joo Hyuk mulai menyapa penggemar lewat promosi pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer.

Dalam penampilannya di kanal YouTube Salon Drip bersama lawan mainnya, Roh Yoon Seo, aktor tersebut membagikan cerita menarik mulai dari kehidupan selama bertugas hingga proses kembali beradaptasi di lokasi syuting.

Dikutip dari The Chosun, percakapan berlangsung ketika Roh Yoon Seo mengungkap bahwa dirinya mendengar Nam Joo Hyuk sering membicarakannya saat masih menjalani wajib militer.

Menanggapi hal itu, sang aktor berseloroh bahwa rekan-rekan juniornya justru bertanya, "Siapa kamu?" saat mengetahui ia akan beradu akting dengan Roh Yoon Seo di proyek The East Palace. Candaan tersebut sukses mengundang tawa.

Nam Joo Hyuk mengaku selama menjalani wajib militer dirinya merasa lebih seperti orang biasa dibanding seorang selebritas.

Meski sempat dikenal lewat karakter Baek Yi Jin dari drama Twenty-Five Twenty-One, ia memilih aktif mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin regu selama pelatihan. Keputusan itu justru membuat masa dinas militernya terasa lebih bermakna.

Ia bahkan mengaku cukup menikmati kehidupan di militer. Baginya, pengalaman tersebut memiliki sisi romantis tersendiri, termasuk momen-momen sederhana yang membuatnya merasa seperti menemukan "semanggi berdaun empat".

Kenangan itu masih membekas dan menjadi salah satu pengalaman berharga dalam hidupnya.

Berbicara soal comeback akting, Nam Joo Hyuk mengaku sempat merasa tak percaya bisa kembali berdiri di depan kamera.

Antusiasme itu perlahan berubah menjadi tantangan setelah beberapa episode syuting berjalan.

Meski mengakui prosesnya cukup melelahkan, ia kini merasa sudah kembali menemukan ritme dan semakin nyaman menjalani pekerjaannya.

Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo juga mengungkap bahwa keduanya semakin akrab selama proses produksi The East Palace.