e dan Roh Yoon Seo Hadapi Kutukan Istana di Drama The East Palace 

JawaPos.com - Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo akan dipasangkan dalam drama fantasi misteri terbaru Netflix bertajuk The East Palace, yang dijadwalkan tayang perdana pada 17 Juli 2026.

Serial ini menghadirkan kisah penuh ketegangan yang memadukan dunia kerajaan, kutukan kuno, dan makhluk supranatural.

Dalam drama ini, Nam Joo Hyuk memerankan Gu Cheon, seorang pemburu hantu tangguh yang memiliki kemampuan menyeberangi dunia manusia dan dunia arwah.

Dengan pedangnya, ia mampu membasmi roh-roh jahat yang mengancam kerajaan.

Peran ini menjadi proyek akting pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer, sekaligus menandai comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.

Sementara itu, Roh Yoon Seo bertransformasi menjadi Saeng Gang, seorang dayang istana yang sejak lahir dikutuk dengan kemampuan mendengar suara para arwah.

Kemampuan unik tersebut membuatnya terlibat dalam penyelidikan berbagai kejadian misterius yang terjadi di Istana Timur bersama Gu Cheon.

Kisah bermula ketika sang raja, yang diperankan Cho Seung Woo, diam-diam memanggil Gu Cheon dan Saeng Gang untuk mengungkap kutukan yang menyelimuti Istana Timur.

Di balik dinding istana, keduanya harus menghadapi roh pendendam, rahasia kerajaan, dan konspirasi yang telah terkubur selama bertahun-tahun.

Disutradarai oleh Choi Jung Gyu, sosok di balik kesuksesan The Devil Judge, drama ini ditulis oleh duo penulis Kwon So Ra dan Seo Jae Won, yang sebelumnya dikenal lewat karya bergenre horor dan fantasi seperti The Guest dan Bulgasal: Immortal Souls.

Kombinasi tim produksi tersebut membuat The East Palace menjadi salah satu serial yang paling dinanti oleh pecinta drama fantasi Korea.

Netflix telah merilis teaser dan trailer perdana yang memperlihatkan atmosfer kelam dengan sinematografi megah, mempertegas nuansa horor, misteri, dan fantasi yang menjadi daya tarik utama serial ini.

Dengan chemistry antara Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo serta alur cerita yang dipenuhi teka-teki supranatural, The East Palace diprediksi menjadi salah satu drama Korea terbesar pada musim panas 2026.