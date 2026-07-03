Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 18.00 WIB

e dan Roh Yoon Seo Hadapi Kutukan Istana di Drama The East Palace 

Ilustrasi photo dari x @badguy1g - Image

Ilustrasi photo dari x @badguy1g

 
 
JawaPos.com - Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo akan dipasangkan dalam drama fantasi misteri terbaru Netflix bertajuk The East Palace, yang dijadwalkan tayang perdana pada 17 Juli 2026.
 
Serial ini menghadirkan kisah penuh ketegangan yang memadukan dunia kerajaan, kutukan kuno, dan makhluk supranatural.
 
Dalam drama ini, Nam Joo Hyuk memerankan Gu Cheon, seorang pemburu hantu tangguh yang memiliki kemampuan menyeberangi dunia manusia dan dunia arwah.
 
Dengan pedangnya, ia mampu membasmi roh-roh jahat yang mengancam kerajaan.
 
Peran ini menjadi proyek akting pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer, sekaligus menandai comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.
 
Sementara itu, Roh Yoon Seo bertransformasi menjadi Saeng Gang, seorang dayang istana yang sejak lahir dikutuk dengan kemampuan mendengar suara para arwah.
 
Kemampuan unik tersebut membuatnya terlibat dalam penyelidikan berbagai kejadian misterius yang terjadi di Istana Timur bersama Gu Cheon.
 
Kisah bermula ketika sang raja, yang diperankan Cho Seung Woo, diam-diam memanggil Gu Cheon dan Saeng Gang untuk mengungkap kutukan yang menyelimuti Istana Timur.
 
Di balik dinding istana, keduanya harus menghadapi roh pendendam, rahasia kerajaan, dan konspirasi yang telah terkubur selama bertahun-tahun.
 
Disutradarai oleh Choi Jung Gyu, sosok di balik kesuksesan The Devil Judge, drama ini ditulis oleh duo penulis Kwon So Ra dan Seo Jae Won, yang sebelumnya dikenal lewat karya bergenre horor dan fantasi seperti The Guest dan Bulgasal: Immortal Souls.
 
Kombinasi tim produksi tersebut membuat The East Palace menjadi salah satu serial yang paling dinanti oleh pecinta drama fantasi Korea.
 
Netflix telah merilis teaser dan trailer perdana yang memperlihatkan atmosfer kelam dengan sinematografi megah, mempertegas nuansa horor, misteri, dan fantasi yang menjadi daya tarik utama serial ini.
 
Dengan chemistry antara Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo serta alur cerita yang dipenuhi teka-teki supranatural, The East Palace diprediksi menjadi salah satu drama Korea terbesar pada musim panas 2026.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo Terlihat Menawan dalam Poster Serial The East Palace - Image
Entertainment

Nam Joo Hyuk, Roh Yoon Seo, dan Cho Seung Woo Terlihat Menawan dalam Poster Serial The East Palace

Jumat, 26 Juni 2026 | 15.47 WIB

Berburu Roh-Roh Pendendam di Istana Terkutuk, Simak Perjuangan Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo dalam Drama Netflix ‘The East Palace’ - Image
Music & Movie

Berburu Roh-Roh Pendendam di Istana Terkutuk, Simak Perjuangan Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo dalam Drama Netflix ‘The East Palace’

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.29 WIB

Sukses di Dunia Akting, Nam Joo Hyuk Akan Main di Drama The East Palace, Intip Tanggal Tayangnya - Image
Music & Movie

Sukses di Dunia Akting, Nam Joo Hyuk Akan Main di Drama The East Palace, Intip Tanggal Tayangnya

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore