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Aulia Ramadhani
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.00 WIB

Jadi Pemburu Roh, Bagaimana Kisah Menegangkan Nam Joo Hyuk di Drama The East Palace?

Nam Joo Hyuk. Sumber foto: Soompi - Image

Nam Joo Hyuk. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Sekali lagi, aktor Korea  Nam Joo Hyuk akan memukau penggemar dengan aktingnya di drama ‘The East Palace’ yang tayang 17 Juli.

Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), cuplikan episode pertamanya telah dirilis dimana drama Netflix ini mengisahkan Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), yang dapat menjelajahi dunia hantu.

Ia  dan Saeng Gang (Roh Yoon Seo), seorang dayang istana dengan kemampuan mendengar hantu, akan dipanggil oleh Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap rahasia istana terkutuk tersebut.

Terlihat dalam teaser, tangan Gu Cheon diikat di belakang punggung,  dipaksa berlutut di depan sebuah kolam besar dengan mata tertutup, lalu ia menyadari bahwa ia berada di dalam istana serta raja yang berada di depannya.

Raja menjelaskan, “Di kolam ini, Putra Mahkota dirasuki roh dan meninggal, roh itu berkata kepadaku, ‘Aku akan memusnahkan setiap keturunan terakhir Istana Timur.’

Sekarang, bahkan putraku satu-satunya yang masih muda pun berada di ambang kematian,” sebelum berkata, “Aku membutuhkanmu untuk mengusir roh itu.”

Gu Cheon kemudian menyatakan bahwa ia perlu memeriksa istana terlebih dahulu karena roh itu sudah tidak ada lagi di kolam.

Namun, setelah dibebaskan, ia segera berusaha melarikan diri, tetapi hampir langsung tertangkap dan diseret kembali ke hadapan Raja.

Raja kemudian menghunus pedangnya dan menempelkannya ke leher Gu Cheon, mengatakan, “Ingat kata-kataku, jika kau mencoba melarikan diri lagi, aku akan memotong kedua kakimu.”

“Jika kau memberi tahu orang lain bahwa kau memburu roh di sini, aku akan memotong rahangmu,” ucap raja.

Editor: Hanny Suwindari
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