Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 15 Juli 2026 | 19.59 WIB

Transformasi Konten Kreator: Dari Pembuat Konten Jadi Pemilik Bisnis

Sejumlah host aktif di bawah naungan Bringsal Management. (istimewa) - Image

Sejumlah host aktif di bawah naungan Bringsal Management. (istimewa)

JawaPos.com - Ekonomi konten kreator di Indonesia terus berkembang dan menghadirkan peluang baru bagi para pembuat konten.

Kini, semakin banyak konten kreator yang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari media sosial, tetapi mulai membangun bisnis sendiri. Mulai dari membuat agensi kreator, manajemen talenta, hingga layanan konsultasi digital.

Pergeseran ini dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan di tengah perubahan algoritma platform digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa profesi konten kreator telah memasuki babak baru. Jika sebelumnya fokus utama adalah menghasilkan konten yang menarik perhatian audiens, banyak kreator mulai memikirkan bagaimana membangun sistem bisnis yang dapat terus berjalan di tengah popularitas yang berhasil mereka miliki.

Namun, perjalanan dari kreator menjadi pendiri bisnis bukan tanpa tantangan. Mengelola sebuah perusahaan membutuhkan kemampuan yang jauh berbeda dibandingkan membuat konten secara mandiri.

Salah satu kendala terbesar adalah mencari dan mempertahankan host live streaming yang berkualitas, sekaligus membangun tim yang mampu bekerja secara profesional.

Selain itu, founder juga harus membimbing talenta yang mereka kelola agar memahami standar kerja dalam industri live streaming. Profesionalisme, konsistensi, dan etika dalam membangun hubungan dengan audiens menjadi aspek yang semakin penting dalam ekosistem digital saat ini.

Melihat perubahan tersebut, Bringsal Management mengambil peran sebagai mitra pendamping bagi para kreator yang ingin naik kelas menjadi pengusaha. Agensi ini membantu membangun struktur bisnis yang lebih rapi sehingga penghasilan dari aktivitas live streaming tidak hanya menjadi pendapatan sesaat, tetapi dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki sistem operasional, aset, serta tim yang solid.

"Inti dari perjalanan ini adalah perubahan pola pikir, dari sekadar menghasilkan pendapatan sebagai kreator, jadi membangun bisnis dengan sistem, aset, dan nilai jangka panjang," ujar Nurhamid selaku Founder Bringsal Management

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Menkes Minta Konten Kreator Bikin Pola Makan Hidup Sehat Jadi FOMO Anak Muda untuk Tekan Penyakit - Image
Kesehatan

Menkes Minta Konten Kreator Bikin Pola Makan Hidup Sehat Jadi FOMO Anak Muda untuk Tekan Penyakit

Jumat, 10 Juli 2026 | 04.30 WIB

Konten Kreator Hadapi Tekanan Algoritma, Cara TikToker Riswandi Jaga Kesehatan Mental - Image
Entertainment

Konten Kreator Hadapi Tekanan Algoritma, Cara TikToker Riswandi Jaga Kesehatan Mental

Rabu, 24 Juni 2026 | 01.27 WIB

7 Kebiasaan Slow Living Ampuh Cegah Burnout Untuk Kreator Konten Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Slow Living Ampuh Cegah Burnout Untuk Kreator Konten Menurut Psikologi

Senin, 27 April 2026 | 01.43 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore