Park Bo Gum Kembali di "The Village Barber 2", Hadirkan Formasi Baru Bersama Ko Kyung Pyo

park bo gum, lee sang yi, ko kyung po (x @soompi)

JawaPos.com – Program variety "The Village Barber" kembali dengan musim kedua. Setelah sebelumnya diumumkan akan berlanjut, tvN kini mengonfirmasi bahwa "The Village Barber 2" dijadwalkan tayang pada November 2026, sementara proses syuting akan dimulai pada akhir Agustus.

Dilansir dari soompi, musim terbaru ini tetap menghadirkan Park Bo Gum dan Lee Sang Yi sebagai anggota utama. Namun, akan ada perubahan dalam jajaran pemain karena Kwak Dong Yeon tidak dapat bergabung untuk musim kedua. Sebagai gantinya, aktor Ko Kyung Pyo resmi bergabung untuk melengkapi formasi baru acara tersebut.

Pada musim pertama, "The Village Barber" mengajak penonton mengikuti keseharian Park Bo Gum bersama sahabat-sahabatnya saat mengelola sebuah barbershop di desa terpencil.

Konsep sederhana yang dipadukan dengan interaksi hangat antaranggota sukses mencuri perhatian penonton dan mendapat respons positif.

Kehadiran Ko Kyung Pyo menjadi daya tarik terbesar musim ini. Ia telah menjalin persahabatan dengan Park Bo Gum selama lebih dari satu dekade setelah sama-sama membintangi drama "Naeil's Cantabile" dan "Reply 1988".

Chemistry yang telah terbangun sejak lama membuat banyak penggemar penasaran melihat interaksi mereka dalam program reality tersebut.

Selain menghadirkan suasana pedesaan yang menenangkan, "The Village Barber 2" diperkirakan tetap mempertahankan konsep penuh kehangatan yang menjadi ciri khas musim pertama.

Kehadiran wajah baru juga diharapkan membawa dinamika berbeda sekaligus menambah keseruan selama para anggota menjalankan barbershop bersama.

Dengan jadwal tayang yang telah dikonfirmasi, antusiasme penggemar terhadap "The Village Barber 2" pun semakin meningkat.