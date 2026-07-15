Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo akan Bekerja Sama dalam Acara The Village Barber Musim 2

Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Aktor Korea Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo akan siap membintangi acara The Village Barber Musim 2.
Dikutip dari Soompi, Selasa (14/7), menuai perhatian, aksi mereka di acara tersebut telah dinanti penggemarnya
Awal April lalu, telah dikonfirmasi bahwa The Village Barber akan kembali dengan musim kedua, lalu pada 10 Juli, mydaily melaporkan acara ini siap untuk memulai syuting pada akhir Agustus.
Rencananya, program menarik tersebut akan dibintangi oleh bintang ternama seperti Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo.
Kemudian pada 13 Juli, tvN mengabarkan bahwa The Village Barber 2 akan tayang perdana pada bulan November.
Program The Village Barber yang menyelesaikan musim pertamanya pada 3 April, adalah acara variety show di mana Park Bo Gum menjalankan sebuah tempat pangkas rambut.
Ia berada di sebuah desa terpencil bersama teman-teman dekatnya yaitu aktor Lee Sang Yi dan Kwak Dong Yeon.
Meskipun Kwak Dong Yeon tidak dapat berpartisipasi di Musim 2, Ko Kyung Pyo akan bergabung sebagai anggota pemeran baru.
Park Bo Gum dan Ko Kyung Pyo membintangi Naeil’s Cantabile dan Reply 1988 bersama-sama, membanggakan persahabatan yang telah terjalin lebih dari 10 tahun.
Hal ini pun meningkatkan antisipasi untuk peran Ko Kyung Pyo sebagai anggota pemeran baru, tungguin ya.
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