Gegara Japchae, Hong Jin Kyung Ungkap Sifat Asli Park Bo Gum

Entertain sekaligus model Hong Jin Kyung ungkap sikap asli Park Bo Gum. (Naver)

JawaPos.com - Entertain sekaligus model Hong Jin Kyung membagikan pengalamannya yang memperlihatkan kepribadian aktor Park Bo Gum.

Cerita tersebut sukses menarik perhatian publik karena menunjukkan perhatian kecil yang tetap diingat Park Bo Gum bahkan setelah bertahun-tahun berlalu.

Pada 18 Juni 2026, saluran YouTube Study King True Genius Hong Jin Kyung mengupload video terbaru dengan Hong Jin Kyung sebagai bintang tamunya.

Dalam video tersebut, Jin Kyung mengenang pertemuannya kembali dengan Park Bo Gum saat menghadiri Baeksang Arts Awards yang digelar bulan lalu.

Ia mengungkapkan bahwa setibanya di ruang tunggu beberapa orang di sekitarnya mengatakan bahwa Bo Gum sedang mencarinya

Mendengar hal tersebut, ia mengaku bingung dan bertanya-tanya mengapa sang aktor ingin menemuinya.

Namun rasa penasarannya langsung terjawab setelah bertemu. Aktor tersebut ternyata telah menyiapkan hadiah khusus untuknya.

Saat ditanya alasan di balik pemberian tersebut, Bo Gum mengingat kembali sebuah momen 10 tahun lalu di mana keduanya berada dalam proyek Unnies.

Sang model pernah mengantarkan japchae buatannya sendiri ke ruang ganti Park Bo Gum.

Tak disangka, Park Bo Gum masih mengingat perhatian sederhana tersebut hingga sekarang.

Ia mengaku sangat terkejut karena tidak menyangka tindakan kecil yang dilakukannya bertahun-tahun lalu masih tersimpan dalam ingatan sang aktor.

Menurutnya, hal yang paling menyentuh bukan hanya karena Bo Gum memiliki ingatan yang baik tetapi karena ia selalu menyiapkan hadiah pribadi setelah dirinya kembali dari perjalanan syuting di luar negeri.

"Manusia memang seharusnya punya beberapa kekurangan, tetapi kau terlalu sempurna," puji Jin Kyung mengutip dari Naver.