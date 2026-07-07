Siap-siap, Jo Han Sun Bertarung Kembali dengan Lee Dong Wook di Drama A Shop for Killers 2

JawaPos.com - Aktor Korea ternama Jo Han Sun kini dikabarkan kembali bertarung dengan Lee Dong Wook di drama A Shop for Killers 2.

Dilansir dari Soompi, Selasa (7/7), aksinya telagh ditunggu penggemar, ia juga akan beradu akting dengan Kim Hye Joon.

Drama ini mengisahkan Jeong Ji An (Kim Hye Joon), ia pindah ke rumah pamannya Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) setelah orang tuanya meninggal.

Ternyata Jin Man menjalankan pusat perbelanjaan, tetapi ketika ia tiba-tiba meninggal, Ji An mewarisi warisan rahasia dan berbahaya miliknya dan menjadi sasaran para pembunuh.

Dari foto terbaru terlihat Jo Han Sun memerankan Bale, penjahat utama Musim 1 dan kekuatan kunci dalam organisasi tentara bayaran global Babylon.

Menariknya, bekas luka di wajahnya setelah pertempuran sengitnya dengan Jin Man, makin terlihat menyeramkan karena ekspresi dinginnya.

Ia memiliki keinginan balas dendam yang lebih kuat terhadap Jin Man, Bale kembali lebih kejam dan tak kenal ampun dari sebelumnya.

Menggambarkan karakternya, Jo Han Sun berkata, “Bale adalah seseorang yang mengejar satu tujuan seperti kuda pacu.”

“Di Musim 1, ia hanya mengejar apa yang menarik minatnya dengan tatapan kosong, namun, di Musim 2, ia memiliki target yang jelas, Jin Man,” tambahnya