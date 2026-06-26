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Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.15 WIB

Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun Tampil Memukau di Pemotretan ELLE Korea, Chemistry Paman-Keponakan Kian Terasa

Ilustrasi photo dari x @ Kdramamiss - Image

Ilustrasi photo dari x @ Kdramamiss

JawaPos.com - Menjelang kembalinya A Shop for Killers musim kedua, Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun kembali menyedot perhatian publik lewat pemotretan eksklusif bersama ELLE Korea.

Tak sekadar memamerkan visual yang memukau, keduanya juga menghadirkan chemistry yang begitu kuat hingga setiap bidikan kamera terasa seperti potongan adegan dari drama yang telah lama dinantikan para penggemar.

Dengan konsep editorial yang elegan dan penuh nuansa sinematik, sesi pemotretan ini menjadi gambaran sempurna tentang kedekatan emosional dua karakter ikonik yang akan kembali menghidupkan kisah penuh aksi dan misteri.

Visual Berkelas dengan Atmosfer Penuh Misteri

ELLE Korea mengusung konsep hitam putih yang sederhana, tetapi sarat makna. Permainan cahaya, tatapan yang intens, dan ekspresi tenang namun penuh emosi berhasil membangun atmosfer dramatis yang langsung mengingatkan penggemar pada dunia A Shop for Killers.

Lee Dong Wook tampil dengan kharisma yang dingin namun berwibawa, sementara Kim Hye Jun memancarkan pesona yang kuat sekaligus penuh keteguhan.

Saat keduanya berada dalam satu bingkai, tercipta harmoni visual yang membuat setiap foto terasa hidup dan bercerita.

Lee Dong Wook: Kembali Menyelami Sosok Jeong Jin Man

Editor: Novia Tri Astuti
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