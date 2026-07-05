Terlihat Menarik, Yuri Girls' Generation Tunjukkan Rumahnya di Pulau Jeju dalam Cuplikan Acara I Live Alone

Yuri Girls' Generation. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu memberi aksi panggung terbaik, anggota girlgrup Korea Girls’ Generation, Yuri, berkesempatan membagikan cerita kesehariannya di acara MBC I Live Alone.
Dilansir dari Soompi, Minggu (5/7), kali ini penyanyi cantik itu akan berbagi sekilas tentang rumah dan kehidupannya di Pulau Jeju.
Menarik perhatian, cuplikan yang baru dirilis untuk episode I Live Alone minggu depan, Yuri berbagi kehidupannya.
Ia menceritakan, bahwa tempat pertama yang pernah ia tinggali sendirian adalah Pulau Jeju dan saat ini ia sudah berjalan selama tiga tahun.
Setelah memperlihatkan rumahnya, yang ia gambarkan sebagai “ruang pribadi saya sendiri,” Yuri kemudian mengungkapkan beberapa realita kehidupan di Pulau Jeju.
Menurutnya, tinggal di daerah tersebut merupakan lingkungan yang tidak glamor, di mana ia berjuang melawan kelembapan dan serangga.
Kwon Yu-ri atau Yuri merupakan seorang penyanyi serta aktris asal Korea Selatan yang lahir 5 Desember 1989.
Telah lama berkecimpung di dunia hiburan, ia memulai debutnya sebagai anggota girl group Girls' Generation (dan kemudian subgrupnya Girls' Generation-Oh!GG) pada Agustus 2007.
Ia juga menggeluti dunia akting dalam beberapa drama televisi seperti Fashion King (2012), Local Hero (2016), Innocent Defendant (2017), Dae Jang Geum Is Watching (2018), Bossam: Steal the Fate (2021), Good Job (2022).
Jika tak sabar, episode Yuri di I Live Alone akan tayang pada 10 Juli pukul 23:10 KST, jangan lupa tonton ya.
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