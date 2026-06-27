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Leni Setya Wati
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.11 WIB

Jung Seung Hwan Siap Rayakan 10 Tahun Debut Lewat Fan Meeting Spesial “SESON”

Ilustrai photo dari x @meet_the_seung

 

JawaPos.com - Setelah satu dekade menghiasi industri musik Korea dengan deretan lagu ballad yang menyentuh hati, Jung Seung Hwan siap merayakan perjalanan kariernya bersama para penggemar melalui fan meeting spesial bertajuk "2026 Jung Seung Hwan Fan Meeting: SESON – Against All Odds."
 
Acara ini menjadi perayaan istimewa yang menandai 10 tahun debut sang penyanyi sekaligus ulang tahunnya yang ke-30.
 
Fan meeting tersebut akan berlangsung selama dua hari, pada 21 dan 22 Agustus 2026, di Centennial Memorial Concert Hall, Yonsei University, Seoul.
 
Momen ini dipastikan menjadi ajang penuh kehangatan, di mana Jung Seung Hwan akan kembali bertatap muka dengan para penggemar yang telah setia menemaninya sejak awal perjalanan karier.
 
Mengusung tema "SESON – Against All Odds," fan meeting ini merepresentasikan perjalanan Jung Seung Hwan yang berhasil melewati berbagai tantangan selama 10 tahun berkiprah di industri hiburan.
 
Judul tersebut sekaligus menjadi simbol tekad, pertumbuhan, dan rasa syukur atas dukungan yang tak pernah berhenti mengalir dari para penggemarnya.
 
Tak hanya menghadirkan penampilan lagu-lagu andalan yang telah melekat di hati pendengar, acara ini juga diperkirakan akan diisi dengan berbagai segmen spesial.
 
Jung Seung Hwan diyakini akan membagikan kisah di balik perjalanan kariernya, mengenang momen-momen berharga selama satu dekade, hingga berinteraksi lebih dekat dengan para penggemar dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban.
 
Sejak memulai debutnya pada 2016, Jung Seung Hwan dikenal sebagai salah satu solois dengan karakter vokal yang kuat dan emosional.
 
Berbagai lagu yang dibawakannya berhasil mencuri perhatian publik, menjadikannya sosok yang konsisten mempertahankan eksistensi di tengah persaingan industri musik Korea Selatan.
 
Kabar mengenai fan meeting ini pun langsung disambut antusias oleh para penggemar. Banyak yang mengungkapkan rasa bahagia karena akhirnya dapat merayakan tonggak penting dalam perjalanan karier sang penyanyi secara langsung.
 
Kehadiran acara ini juga menjadi bentuk apresiasi Jung Seung Hwan kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan selama bertahun-tahun.
 
Melalui "2026 Jung Seung Hwan Fan Meeting: SESON – Against All Odds," Jung Seung Hwan tidak hanya merayakan pencapaian 10 tahun berkarya, tetapi juga membuka lembaran baru dalam perjalanan musiknya.
 
Fan meeting ini diharapkan menjadi malam penuh kenangan yang mempererat ikatan antara sang artis dan para penggemar, sekaligus menjadi awal dari babak baru yang lebih gemilang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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