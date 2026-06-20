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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.39 WIB

Pemeran Saep Bos Copet di Preman Pensiun Meninggal Dunia, Panji Sakti Berbelasungkawa: Teman Sekelas

Pemeran Kang Saep atau bos copet dalam sinetron Preman Pensiun, Icuk Baros. - Image

Pemeran Kang Saep atau bos copet dalam sinetron Preman Pensiun, Icuk Baros.

JawaPos.com – Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Pemeran Kang Saep atau bos copet dalam sinetron Preman Pensiun, Icuk Baros, meninggal dunia pada hari ini, Sabtu, 20 Juni 2026. Musisi Panji Sakti turut menyampaikan belasungkawa dan mengenang kedekatannya dengan almarhum yang merupakan teman sekolah sekaligus teman sekelasnya.

Kabar meninggalnya pemeran Kang Saep pertama kali disampaikan Panji Sakti melalui unggahan di media sosial. Dalam pesannya, ia mengungkapkan rasa kehilangan mendalam atas kepergian sahabat lamanya tersebut.

"Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Selamat menempuh hidup baru, Sahabatku, Cuk Nugroho (@saepcopet1). Sudah Allah cukupkan usiamu di alam dunia, semoga Allah sejahterkan jiwamu, melapangkan alam barzakhmu hingga alam-alam berikutnya, dan dibahagiakan oleh kesalihan segenap keturunan dan orang-orang yang mencintaimu. Al-Fatihah," tulis Panji Sakti, dikutip Sabtu (20/6).

Panji juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemeran Saep itu sejak masa sekolah.

"Teman sekolah saya, sekelas, berpuluh kali saya salat dan makan di rumah almarhum. Sudah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu melihat beliau di ruang ICU RS Cibabat, Cimahi. Jazakumullah khayran katsiran. Bye now, Mas Nunu!" lanjutnya.

Kabar wafatnya Icuk Baros juga disampaikan oleh Ucup Palentin, rekan sesama pemeran copet dalam sinetron Preman Pensiun. Melalui unggahan di Instagram, Ucup menyebut almarhum meninggal dunia pada Sabtu pagi.

"Telah meninggal dunia Icuk Baros 'Kang Saep' Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 08.30 di RS Cibabat Bandung," tulis Ucup.

Sosok Kang Saep dikenal luas oleh penonton Preman Pensiun sebagai bos para copet yang memiliki karakter khas dan kerap mencuri perhatian dalam alur cerita. Kepergian Icuk Baros pun meninggalkan duka bagi rekan sesama pemain dan para penggemar sinetron tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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