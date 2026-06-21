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Abdul Rahman
Minggu, 21 Juni 2026 | 15.23 WIB

Icuk Baros Meninggal, Satu Persatu Aktor Preman Pensiun Berpulang

Icuk Baros 'Preman Pensiun' meninggal dunia. (Instagram: abenk_marco) - Image

Icuk Baros 'Preman Pensiun' meninggal dunia. (Instagram: abenk_marco)

JawaPos.com - Aktor Icuk Nugroho atau lebih dikenal publik dengan nama Icuk Baros meninggal dunia pada Sabtu (20/6) kemarin. Pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun mengembuskan napas terakhir di usia 50 tahun setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit.

Kabar meninggalnya Icuk Baros disampaikan sejumlah sahabatnya melalui unggahan di media sosial. Salah satunya diunggah oleh Abenk Marco melalui akun Instagram pribadinya.

"Inalillahi wainailaihi rojiun. Telah berpulang sahabat kita Cuk Nugroho (Saep Copet) Pada hari ini 20 Juni 2026. Pukul 08.51 di RSUD Cibabat Cimahi," tulisnya.

Dia juga mengungkapkan rumah dukanya terletak di jalan Graha Bukit Raya I, Blok F8, No.30, Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

"Semoga Almarhum diterima segala kebaikannya, dihapuskan segala dosa-dosanya, serta diberikan kesabaran, keikhlasan dan ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan," doa Abenk Marco.

Sebelum meninggal dunia, Icuk Baros sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, akibat kondisi kesehatan menurun. Beredar kabar Icuk Baros sempat koma sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Meninggalnya Icuk Baros meninggalkan kesedihan mendalam bagi netizen. Pasalnya, satu persatu para pemain sinetron Preman Pensiun dipanggil menghadap Sang Pencipta.

"Sedih banget, banyak pemeran Preman Pensiun yang sudah berpulang. Ya Allah, ampuni dosa Kang Icuk dan seluruh pemeran PP yang sudah kau panggil ya Allah dan terima amal ibadah mereka. Amin," komentar salah satu netizen.

"Preman Pensiun sudah pada pergi satu persatu. Bisa nggak sih ada Iagi sinetronnya," timpal yang lainnya.

Editor: Abdul Rahman
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