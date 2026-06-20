Apakah Penyanyi Ailee sedang Hamil? Ini Tanggapan Agensi

JawaPos.com - Belakangan ini, sontak terdengar kabar bahwa penyanyi Ailee tersandung rumor sedang hamil.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (20/6), agensi penyanyi bersuara emas tersebut membantah adanya rumor yang beredar.

Kabar itu muncul saat Ailee tampil di panggung sebuah festival lokal, di mana ia menyanyikan beberapa lagu termasuk lagu hitsnya yang berjudul U&I.

Setelah acara tersebut, video dan foto penampilan tersebut menyebar di komunitas online dan platform media sosial, yang menyebabkan rumor kehamilan yang tak terduga.

Beberapa netizen mengemukakan kemungkinan kehamilan, dimana Ailee mengenakan gaun longgar yang tidak memperlihatkan pinggangnya.

Dalam momen penampilan tersebut juga menyoroti gaya keseluruhannya tampak lebih nyaman, memicu perhatian.

Tepatnya pada 19 Juni, agensi sang penyanyi, A2Z Entertainment, mengungkapkan, “Rumor mengenai kehamilan Ailee adalah salah.”

“Jika memiliki kabar baik untuk dibagikan di masa mendatang, kami akan memberi tahu Anda,” ucap agensi.

Seperti yang diketahui, Ailee menikah dengan Choi Si Hun April lalu, dan pasangan tersebut telah menerima banyak dukungan.