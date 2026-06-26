Setelah 14 tahun, Song Hye Kyo Kini Berpisah dengan Agensinya

Song Hye Kyo . Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Aktris Korea pemeran Dark Nuns, Song Hye Kyo, belakangan ini dikabarkan berpisah dengan agensi lamanya, UAA (United Artists Agency).
Dikutip dari Soompi, tentunya hal ini mengejutkan banyak penggemar, karena sang aktris telah memberikan karya-karya spektakuler bersama agensi.
UAA secara resmi mengumumkan, “Kontrak eksklusif kami dengan Song Hye Kyo baru-baru ini berakhir.”
“Kami telah bekerja sama dalam waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan kami di sini dan saling mendukung di masa depan,” ungkapnya.
“Selama masa baktinya yang panjang di UAA, aktris Song Hye Kyo menerima banyak cinta tidak hanya di Korea tetapi juga di seluruh Asia dan seluruh dunia,” lanjut agensi tersebut.
Agensi mengungkap waktu yang dihabiskan bersama dengan sang aktris akan tetap menjadi kenangan bahagia dan menggembirakan.
Lebih lanjut UAA menyimpulkan, “Kami meminta para penggemar untuk memberikan perhatian, dukungan, dan cinta yang hangat kepada Song Hye Kyo, yang kini berada di garis start baru.”
Song Hye Kyo diketahui berperan di Dark Nuns sebagai Suster Junia, seorang biarawati yang menentang pertentangan dari ordo religiusnya untuk melakukan pengusiran setan.
Ia beradu akting dengan Jeon Yeo Been yang berperan sebagai Suster Michaela, ia menjadi seorang wanita sains yang awalnya menaruh kepercayaannya pada pengobatan.
Song Hye Kyo menunjukkan popularitasnya melalui banyak drama televisi seperti Autumn in My Heart (2000), All In (2003), Full House (2004), That Winter hingga Descendants of the Sun (2016).
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