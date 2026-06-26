Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.31 WIB

Song Hye Kyo Dikabarkan Siap Dirikan Agensi Sendiri Usai Tinggalkan UAA Setelah 14 Tahun

Ilustrasi gambar dari Pinterest @song hye kyo

 

JawaPos.com - Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah naungan United Artists Agency (UAA), Song Hye Kyo dikabarkan siap melangkah ke fase baru dalam perjalanan kariernya.
 
Aktris ternama Korea Selatan itu disebut tengah mempersiapkan agensi independen yang akan dikelolanya sendiri usai mengakhiri kontrak eksklusif selama 14 tahun dengan UAA.
Keputusan ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam karier Song Hye Kyo.
 
Selama bergabung dengan UAA sejak 2012, ia sukses membintangi sederet drama dan film populer yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di industri hiburan Korea.
 
Berdasarkan laporan media Korea, Song Hye Kyo berencana mendirikan one-person agency atau agensi pribadi.
 
Langkah tersebut diyakini akan memberinya keleluasaan dalam menentukan arah karier, memilih proyek akting yang sesuai dengan visinya, hingga memperluas aktivitas di pasar internasional.
 
Meski memilih berpisah, hubungan Song Hye Kyo dan UAA berakhir secara profesional.
 
Dalam pernyataan resminya, pihak agensi menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan selama 14 tahun dan mendoakan kesuksesan sang aktris dalam perjalanan karier berikutnya.
 
Di tengah persiapan membangun agensi sendiri, Song Hye Kyo tetap disibukkan dengan berbagai proyek akting.
 
Penampilannya dalam karya terbaru pun menjadi salah satu yang paling dinantikan penggemar, membuktikan bahwa popularitasnya tetap bersinar di industri hiburan.
 
Rencana mendirikan agensi sendiri bukan sekadar perubahan manajemen, melainkan menjadi simbol langkah baru Song Hye Kyo untuk mengambil kendali lebih besar atas masa depan kariernya.
 
Publik kini menantikan pengumuman resmi mengenai agensi yang akan menjadi rumah baru bagi sang bintang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Apakah Penyanyi Ailee sedang Hamil? Ini Tanggapan Agensi - Image
Infotainment

Apakah Penyanyi Ailee sedang Hamil? Ini Tanggapan Agensi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.00 WIB

Mark Lee Mantan Anggota NCT Mendirikan Agensi K-pop - Image
Infotainment

Mark Lee Mantan Anggota NCT Mendirikan Agensi K-pop

Jumat, 5 Juni 2026 | 23.56 WIB

Perjalanan Baru Mark Lee Dirikan Agensi Sendiri 'Upper Room' - Image
Infotainment

Perjalanan Baru Mark Lee Dirikan Agensi Sendiri 'Upper Room'

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore