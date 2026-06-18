Kini Bekerja di Klinik Bedah Plastik, Jung Eun Woo Ungkap Masih Berhubungan dengan Mantan Member Pristin

Jung Eun Woo buka suara soal hubungannya dengan para member girl group lamanya. (Instagram @j_e_w_w_w)

JawaPos.com - Sempat menjadi sorotan, Jung Eun Woo mantan anggota Pristin yang kini bekerja sebagai manajer konsultasi di sebuah klinik bedah plastik di Gangnam ungkap soal hubungannya dengan para mantan rekan satu grup.

Dalam wawancara bersama OSEN, Eun Woo mengaku sempat mengunggah video tantangan lagu terbaru I.O.I berjudul Suddenly.

Video tersebut dibuat karena reuni I.O.I setelah 10 tahun membuatnya kembali merindukan masa-masa sebagai idol.

"Melihat teman-teman berkumpul kembali setelah 10 tahun membuatku merasa semakin rindu," ungkapnya.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa dirinya menganggap masa-masa promosi sebagai idol sebagai kenangan indah.

Jung Eun Woo kemudian mengungkap bahwa unggahan tersebut membuat beberapa mantan member Pristin menghubunginya.

"Beberapa anggota Pristin yang lebih senior menghubungi saya. Kami bertemu baru-baru ini dan makan bersama," katanya.

Menurutnya, para mantan member kini menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang berkarie sebagai model, aktris, hingga memilih hidup sebagai orang biasa di luar industri hiburan.

Sementara itu, ia mengaku belum banyak berkomunikasi dengan rekan-rekannya dari Produce 101 yang kini aktif dalam reuni I.O.I.

Namun, ia masih menjalin hubungan dengan Zhou Jieqiong atau biasa dipanggil dengan Kyulkyung.

"Saya telah bertemu Kyulkyung beberapa kali. Dia sedang berada di Tiongkok saat ini dan saya bahkan bertemu dengannya ketika saya berkunjung ke Tiongkok," jelasnya.

Saat bertemu, mereka lebih sering membicarakan kehidupan sehari-hari dan sesekali mengingat aktivitas masa lalu mereka.

"Ya. Kami membicarakan kehidupan kami saat ini seperti gadis-gadis lainnya. Kami tidak hanya membicarakan masa lalu. Kami membicarakan apa yang kami lakukan akhir-akhir ini, apa yang baik dan buruk, dan kosmetik apa yang bagus," tuturnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan reuni Pristin, Eun Woo mengaku topik tersebut belum pernah dibahas di antara para member.