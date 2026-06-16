Jaehyun BOYNEXTDOOR Akui Sempat Bekerja Paruh Waktu Angkut Batu Bara hingga Bongkar Muat Truk

Myung Jaehyun member dari BOYNEXTDOOR. (X @BOYNEXTDOOR_txt)

JawaPos.com - Myung Jaehyun BOYNEXTDOOR membagikan kisah perjuangannya sebelum debut saat tampil di YouTube Mini Pinggyego.

Dalam acara yang tayang pada 11 Juni 2026, Jaehyun mengungkap bahwa dirinya telah menjalani masa trainee cukup lama.

Namun, ia sempat berhenti selama sekitar 1 tahun karena merasa semakin jauh dari mimpinya di dunia musik.

Selama masa itu, sang idol menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu yang cukup berat.

"Saya berlatih cukup lama tetapi kemudian berhenti sekitar satu tahun dan bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu," ujarnya dikutip dari Allkpop.

Mulai dari memuat dan menurunkan barang dari truk pengiriman, bekerja di lokasi konstruksi hingga mengangkut batu bara di tambang.

"Saya bekerja memuat dan menurunkan truk pengiriman, di lokasi konstruksi, dan bahkan mengangkut batu bara di tambang," terangnya.

Jaehyun mengaku pada usia sekitar 20 tahun ia berpikir bahwa hidupnya sudah menjauh dari musik.

Namun, situasinya berubah ketika produser Zico menghubunginya untuk mengikuti audisi.

"Ketika saya mendengar bahwa Zico akan secara pribadi memimpin audisi, saya berpikir, 'Saya harus menemui seorang selebriti,' dan begitulah akhirnya saya pergi," kenangnya.

Cerita jujurnya mengundang tawa para pemain lain. Woonhak bahkan bercanda bahwa ia mengikuti audisi karena ingin berfoto dengan Zico. Sementara Taesan mengaku tidak tahu Zico akan hadir langsung di lokasi audisi.