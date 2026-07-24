7 Penyebab Karier Sulit Naik Meski Sudah Bekerja Keras, Nomor Terakhir Paling Sering Dilakukan!

Ilustrasi Karier Sulit Naik (prostooleh/magnific)
JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa bekerja keras adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan karier.
Datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai target, hingga rela lembur sering dianggap sebagai modal utama untuk mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan gaji. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.
Tidak sedikit karyawan yang telah memberikan performa terbaik selama bertahun-tahun, tetapi posisi mereka tetap berada di tempat.
Sebaliknya, ada rekan kerja yang justru memperoleh peluang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat.
Kondisi ini sering memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang membedakan keduanya?
Jawabannya bukan selalu terletak pada tingkat kecerdasan atau faktor keberuntungan.
Dalam banyak kasus, terdapat kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari menjadi penghambat perkembangan karier.
Apabila kebiasaan tersebut terus dipertahankan, peluang untuk berkembang akan semakin kecil.
Berikut 7 penyebab karier sulit naik meski Anda sudah bekerja keras yang dihimpun dari kanal YouTube growth energy pada Jumat (24/07).
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