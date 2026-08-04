5 Zodiak yang Mampu Bekerja Di Bawah Tekanan, Tetap Tenang Meski Tanggung Jawab Sangat Berat

Ilustrasi bekerja di bawah tekanan/Magnific

JawaPos.com-Tidak semua orang mampu tetap tenang saat menghadapi tekanan tinggi.

Ada orang yang cenderung mudah panik saat menghadapi tenggat waktu, sementara yang lain mampu berpikir lebih jernih dan menunjukkan hasil terbaik.

Dalam astrologi, beberapa zodiak berikut ini dikenal memiliki ketangguhan mental, serta daya tahan tinggi dalam menghadapi tekanan di dalam dunia kerja.

Mengutip informasi dari laman timesofindia pada (04/08), berikut enam zodiak yang mampu bekerja di bawah tekanan.

Capricorn

Capricorn adalah sosok yang dikenal sangat disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja tinggi. Saat menghadapi tekanan, mereka tidak mudah panik, dan justru fokus mencari solusi terbaik. Capricorn adalah orang yang mampu membuat perencanaan matang dan ahli mengendalikan emosi meskipun beban kerja mereka yang sangat berat.

Scorpio

Scorpio memiliki mental yang kuat dan pantang menyerah. Mereka mampu berpikiran strategis, mengambil keputusan dengan tenang, serta tetap fokus menyelesaikan urusan sampai tuntas. Ketangguhan emosi mereka membuat scorpio mampu menghadapi tekanan kerja yang tinggi.

Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti dan mampu berpikiran logis. Mereka akan mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga mudah untuk diselesaikan. Kemampuan mereka dalam memperhatikan detail, membantu virgo menemukan solusi yang efektif.

Aries