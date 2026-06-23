Gong Myung Akhirnya Buka Suara soal Rumor Pacaran dengan Han Hyo Joo, Begini Responsnya

JawaPos.com - Gong Myung dan Han Hyo Joo belakangan menjadi sorotan usai keduanya diterpa rumor menjalin hubungan asmara.

Spekulasi tersebut mencuat setelah mereka terlihat menikmati pertandingan bisbol bersama di Stadion Jamsil, Seoul, dan momen itu dengan cepat menyebar luas di media sosial.

Interaksi hangat keduanya membuat banyak penggemar berspekulasi bahwa chemistry yang terjalin di layar kaca telah berlanjut ke kehidupan nyata.

Tak sedikit pula yang mengaku mendukung jika keduanya benar-benar menjadi pasangan.

Menanggapi rumor yang semakin ramai diperbincangkan, pihak Gong Myung dan Han Hyo Joo langsung memberikan klarifikasi.

Mereka menegaskan bahwa kebersamaan di stadion tidak berkaitan dengan hubungan pribadi, melainkan bagian dari persiapan untuk proyek drama terbaru berjudul Your Ground, yang mempertemukan keduanya sebagai pemeran utama.

Dalam wawancara terbaru saat mempromosikan film Husbands in Action, Gong Myung mengungkapkan bahwa dirinya sempat dibuat terkejut oleh kabar tersebut.

Aktor itu mengaku baru mengetahui rumor tersebut setelah diberi tahu oleh para penggemar.

Tak hanya itu, Gong Myung menceritakan bahwa Han Hyo Joo bahkan sempat menunjukkan artikel yang membahas rumor kencan mereka.