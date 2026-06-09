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Sischa Widya Maharani
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.10 WIB

Sudah 13 Tahun di SM, Tiffany Young Tak Bisa Lupakan Insiden Biaya Parkir

Tiffany Young ceritakan insiden parkir saat di SM Entertainment. (Instagram @tiffanyyoungofficial)

 
JawaPos.com - Tiffany Young kembali mengungkapkan kisah lucu sekaligus sedikit menyebalkan yang pernah dialaminya saat berkunjung ke kantor SM Entertainment.
 
Pada 8 Juni 2026, Tiffany tampil sebagai bintang tamu dalam program radio Park Myung Soo Radio Show bersama Kim Ye Won untuk mempromosikan musikal terbaru mereka, Yumi Cells.
 
Selama siaran berlangsung, seorang pendengar mengirimkan pertanyaan yang menyinggung cerita lama Tiffany mengenai biaya parkir di SM Entertainment. 
 
Mendengar pertanyaan tersebut, istri dari aktor Byun Yo Han menjawab dengan santai sambil tertawa bahwa dirinya masih sedikit kecewa dengan kejadian itu hingga sekarang.
 
"Tentu saja, aku masih merasa sedikit kecewa dengan biaya parkir itu ," ucapnya dikutip dari Allkpop.
 
Ia kemudian menjelaskan kembali kronologi peristiwa yang sempat menjadi bahan pembicaraan para penggemar. 
 
Saat itu, Tiffany kembali ke SM Entertainment untuk proyek perayaan 15 tahun Girls Generation.
 
Setelah menyelesaikan sesi latihan, ia bersiap meninggalkan gedung. Namun ketika hendak keluar, staf memberitahunya bahwa ia perlu membayar biaya parkir terlebih dahulu.
 
Menurutnya, situasi itu terasa cukup lucu karena para staf sebenarnya mengenal dirinya. Meski begitu, ia tetap diminta menunggu proses pembayaran sebelum bisa keluar.
 
Park Myung Soo kemudian bercanda bahwa dirinya biasanya cukup dikenali oleh petugas dan gerbang langsung dibuka tanpa perlu proses tambahan.
 
Ia lalu menambahkan bahwa dirinya telah menghabiskan 13 tahun bersama SM Entertainment. Karena itulah momen tersebut terasa ironis sekaligus menggelitik baginya.
 
Myung Soo juga melontarkan candaan dengan mengatakan bahwa Girls Generation seolah ikut berperan besar dalam membangun kesuksesan perusahaan tersebut.
 
Suasana siaran pun dipenuhi gelak tawa ketika Park Myung Soo bahkan bercanda menyarankan Tiffany untuk menggugat perusahaan karena insiden biaya parkir tersebut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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