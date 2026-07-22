Byun Yo Han Banjiri Tiffany Young dengan Dukungan, Kirim Coffee Truck hingga Hadiri Musikal Perdana

JawaPos.com – Tiffany Young bercerita tentang kehidupan rumah tangganya bersama aktor Byun Yo Han.

Dalam wawancara yang digelar di Seoul Arts Center pada 21 Juli, penyanyi sekaligus aktris musikal itu mengungkapkan bahwa sang suami selalu menjadi sosok yang memberikan dukungan terbesar dalam setiap langkah kariernya.

Dilansir dari The Chosun, menurut Tiffany, Byun Yo Han tetap meluangkan waktu untuk hadir di malam pertama pertunjukan musikal Yumi's Cells, meski dengan jadwal syuting.

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Ia terharu melihat suaminya begitu larut dalam pertunjukan hingga menjadi salah satu orang yang paling banyak menitikkan air mata malam itu. Bagi Tiffany, dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai.

Byun Yo Han juga diam-diam mengirimkan coffee truck ke lokasi pertunjukan tanpa sepengetahuan Tiffany. Sang artis mengaku benar-benar terkejut ketika mengetahui kejutan tersebut.

Ia bahkan berseloroh seandainya sudah mengetahui rencana itu sejak awal, ia pasti akan berdandan lebih maksimal. Tiffany pun menyebut perhatian kecil sang suami sebagai sesuatu yang sangat menyentuh hatinya.

Pemeran Kim Yumi dalam musikal Yumi's Cells itu juga mengungkapkan bahwa hubungan mereka dibangun di atas rasa saling menghormati sebagai sesama aktor.

Setelah dipertemukan melalui proyek Uncle Samsik, keduanya kerap bertukar pendapat mengenai naskah dan karakter.

Tiffany mengaku sering meminta masukan kepada Byun Yo Han, terutama karena sang aktor memiliki pengalaman dalam berbagai proyek bertema kehidupan perkantoran.