Lee Haru, Putri Tablo Epik High akan Debut Sebagai Penulis Lirik untuk Lagu Utama RIIZE

Lee Haru putri Tablo Epik High menjadi penulis lirik lagu utama RIIZE / Foto : Allkpop, SM Entertainment JawaPos.com - Lee Haru, putri dari Tablo dari Epik High telah berpartisipasi sebagai penulis lirik untuk lagu utama, dari boy group K-Pop RIIZE yang akan rilis.

Menurut sumber internal industri musik pada tanggal 8 Juni, Lee Haru berpartisipasi sebagai penulis lirik tunggal untuk lagu utama, dari album baru RIIZE yang akan datang.

RIIZE dijadwalkan akan merilis mini album kedua mereka, II (Two), pada tanggal 15 Juni.

Lee Haru menarik perhatian publik, karena namanya tercantum sebagai satu-satunya penulis lirik untuk lagu utama album tersebut yaitu 'Do Your Dance.'

Proyek ini menarik perhatian yang signifikan karena menandai pertama kalinya, Lee Haru menangani lirik sepenuhnya sendiri.

Sebelumnya, Haru telah menunjukkan bakat musiknya dengan ikut menulis lagu 'To Me From Me' milik girl group KiiiKiii bersama ayahnya, Tablo.

Meskipun proyek sebelumnya membuktikan potensinya melalui kolaborasi, debut lirik solonya kali ini meningkatkan ekspektasi tinggi terhadap perkembangan artistiknya.

Dikutip dari Allkpop, Lee Haru yang lahir pada tahun 2010 merupakan putri tunggal dari musisi Tablo dan aktris Kang Hye Jung.

Haru pertama kali memikat hati publik sejak kecil, ketika ia tampil bersama ayahnya di acara variety show KBS2, The Return of Superman.

Seiring ia mengembangkan karirnya menjadi penulis lirik yang handal, publik menyaksikan perjalanan karirnya dengan penuh minat.

Baru-baru ini, Tablo mengungkapkan melalui penampilan di YouTube bahwa Lee Haru saat ini, sedang mempersiapkan ujian SAT dan AP (ujian persiapan kuliah) sebagai persiapan untuk masuk perguruan tinggi.

Sementara itu, album RIIZE yang akan datang, 'Two', akan menampilkan daftar lagu yang beragam, dengan lagu utama berjudul 'Do Your Dance' sebagai andalannya.