Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Jumat, 29 Mei 2026 | 17.22 WIB

Comeback I.O.I Hampir Gagal Total? Yoo Yeonjung Bongkar Cerita di Balik Reuni 10 Tahun

Chungha, Jeon Somi dan Yoo Yeonjung dengan YouTuber Kwon Ttotto. (Instagram: @kwonttotto)

 
JawaPos.com - Comeback anniversary ke-10 I.O.I ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan publik. 
 
Dalam penampilan terbaru mereka di channel YouTube Kwon Ttotto, Chungha, Jeon Somi dan Yoo Yeonjung membagikan cerita di balik layar proses comeback grup legendaris tersebut.
 
Somi mengungkap bahwa proses pemilihan lagu menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya dalam reuni kali ini.
 
Menurutnya, semua member kini memiliki selera musik dan identitas berbeda sehingga sangat sulit mencapai kesepakatan.
 
Ia bahkan mengaku sempat merasa mustahil menemukan lagu yang bisa memuaskan seluruh member. 
 
Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk saling berbagi cerita dan perasaan yang dirasakan selama perjalanan karir masing-masing.
 
Yeonjung mengatakan suasana meeting berubah emosional ketika para member mulai bicara lebih jujur. Beberapa member bahkan sampai menangis saat mengungkap isi hati mereka.
 
Dari percakapan tersebut, para member menemukan satu tema yang sama yaitu belajar mencintai diri sendiri. 
 
Namun Yeonjung juga membongkar fakta mengejutkan bahwa comeback I.O.I sebenarnya pernah batal.
 
"Sebenarnya, comeback kami pernah dibatalkan satu atau dua kali," ungkap Yeonjung yang dikutip dari Naver.
 
Ada perasaan bahwa jika proyek kali ini kembali gagal maka kesempatan reuni lengkap I.O.I mungkin akan berakhir selamanya. Karena itulah para member memutuskan untuk tetap maju apapun yang terjadi.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan? - Image
Infotainment

Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan?

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.43 WIB

Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat - Image
Entertainment

Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.03 WIB

I.O.I Siap Reuni di Mei 2026, 2 Member Dikonfirmasi Absen  - Image
Nasional

I.O.I Siap Reuni di Mei 2026, 2 Member Dikonfirmasi Absen 

Senin, 23 Februari 2026 | 17.53 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore