Comeback I.O.I Hampir Gagal Total? Yoo Yeonjung Bongkar Cerita di Balik Reuni 10 Tahun

Chungha, Jeon Somi dan Yoo Yeonjung dengan YouTuber Kwon Ttotto. (Instagram: @kwonttotto)

JawaPos.com - Comeback anniversary ke-10 I.O.I ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan publik.

Dalam penampilan terbaru mereka di channel YouTube Kwon Ttotto, Chungha, Jeon Somi dan Yoo Yeonjung membagikan cerita di balik layar proses comeback grup legendaris tersebut.

Somi mengungkap bahwa proses pemilihan lagu menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya dalam reuni kali ini.

Menurutnya, semua member kini memiliki selera musik dan identitas berbeda sehingga sangat sulit mencapai kesepakatan.

Ia bahkan mengaku sempat merasa mustahil menemukan lagu yang bisa memuaskan seluruh member.

Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk saling berbagi cerita dan perasaan yang dirasakan selama perjalanan karir masing-masing.

Yeonjung mengatakan suasana meeting berubah emosional ketika para member mulai bicara lebih jujur. Beberapa member bahkan sampai menangis saat mengungkap isi hati mereka.

Dari percakapan tersebut, para member menemukan satu tema yang sama yaitu belajar mencintai diri sendiri.

Namun Yeonjung juga membongkar fakta mengejutkan bahwa comeback I.O.I sebenarnya pernah batal.

"Sebenarnya, comeback kami pernah dibatalkan satu atau dua kali," ungkap Yeonjung yang dikutip dari Naver.

Ada perasaan bahwa jika proyek kali ini kembali gagal maka kesempatan reuni lengkap I.O.I mungkin akan berakhir selamanya. Karena itulah para member memutuskan untuk tetap maju apapun yang terjadi.