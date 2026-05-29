HomeInfotainment
Sischa Widya Maharani
Jumat, 29 Mei 2026 | 15.43 WIB

Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan?

Potret terbaru aktris sekaligus idol Kang Mina. (Namu Wiki)

 
JawaPos.com - Sempat dirumorkan ada konflik, Kang Mina tunjukkan dukungan penuh kepada para member I.O.I. 
 
Menurut laporan media Korea pada 28 Mei 2026, Mina melakukan kunjungan tak terduga ke lokasi latihan konser anniversary ke-10 grup tersebut.
 
Dengan datang langsung ke tempat latihan konser “2026 I.O.I Concert Tour: LOOP” yang digelar di Seoul. 
 
Menurut pejabat dari agensi I.O.I, sang idol disebut meluangkan waktu di tengah jadwal padatnya demi bertemu dan menyemangati para member sebelum konser dimulai.
 
Sebelumnya, Kang Mina diketahui tidak dapat berpartisipasi dalam reuni I.O.I karena jadwal yang sudah lebih dulu ditentukan. Absennya Mina sempat memicu rumor perselisihan di antara para anggota.
 
Namun, kehadiran Mina di lokasi latihan dianggap menjadi bukti bahwa hubungan para member tetap hangat. 
 
Setelah lama tidak bertemu, idol sekaligus aktris tersebut disebut saling bertukar salam hangat dan menghabiskan waktu bersama para member.
 
I.O.I sendiri merupakan grup proyek hasil Produce 101 yang debut pada tahun 2016 dan sukses besar lewat lagu-lagu seperti “Dream Girls” dan “Very Very Very”. 
 
Namun setelah kontrak berakhir, masing-masing member aktif di dunia musik, akting hingga variety show.
 
Untuk merayakan anniversary debut ke-10 sebagian besar member kembali berkumpul dan merilis lagu baru berjudul “Suddenly”. 
 
Mereka juga menggelar tur konser Asia yang dimulai di Seoul sebelum melanjutkan ke beberapa kota lain seperti Bangkok dan Hong Kong.
 
Sementara itu, Kang Mina kini fokus menjalani karir akting dan telah membintangi berbagai drama populer seperti Hotel Del Luna, Welcome to Samdalri hingga “Twelve. 
 
Ia juga dijadwalkan comeback lewat drama terbaru tvN Tomorrow, I’m Going to Work! yang tayang bulan Juni mendatang.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
