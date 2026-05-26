Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat

JawaPos.com - Girl group proyek legendaris I.O.I kembali mencuri perhatian setelah reuni spesial mereka di anniversary debut ke-10.

Dalam video terbaru di YouTube Sung Si Kyung beberapa member seperti Jeon Somi, Kim Sejeong, Chungha, Jung Chaeyeon dan Yoo Yeonjung berbagi cerita tentang masa promosi mereka dulu.

Melaporkan dari Naver, Chungha mengungkap bahwa reuni ini berawal dari rasa penyesalan yang sudah lama ia simpan.

Menurutnya, I.O.I bubar terlalu cepat tepat ketika grup mulai menerima banyak cinta dari publik.

Karena itulah ia akhirnya memberanikan diri menghubungi para member satu per satu demi mewujudkan reuni.

Kim Sejeong menambahkan bahwa Chungha bahkan sampai menemui pihak agensi untuk membicarakan kemungkinan reuni.

Setelah itu, para member mulai meminta izin kepada agensi masing-masing hingga konser reuni akhirnya bisa terlaksana.

Momen paling menyentuh datang ketika Sejeong mengaku dulu dirinya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan semua member.

Ia mengatakan selama promosi, dirinya hanya nyaman dengan beberapa orang tertentu dan sulit membuka hati kepada yang lain.