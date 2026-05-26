Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat

Jeon Somi, Kim Sejeong, Chungha, Jung Chaeyeon dan Yoo Yeonjung saat tampil YouTube Sung Si Kyung. (YouTube Sung Si Kyung)
JawaPos.com - Girl group proyek legendaris I.O.I kembali mencuri perhatian setelah reuni spesial mereka di anniversary debut ke-10.
Dalam video terbaru di YouTube Sung Si Kyung beberapa member seperti Jeon Somi, Kim Sejeong, Chungha, Jung Chaeyeon dan Yoo Yeonjung berbagi cerita tentang masa promosi mereka dulu.
Melaporkan dari Naver, Chungha mengungkap bahwa reuni ini berawal dari rasa penyesalan yang sudah lama ia simpan.
Menurutnya, I.O.I bubar terlalu cepat tepat ketika grup mulai menerima banyak cinta dari publik.
Karena itulah ia akhirnya memberanikan diri menghubungi para member satu per satu demi mewujudkan reuni.
Kim Sejeong menambahkan bahwa Chungha bahkan sampai menemui pihak agensi untuk membicarakan kemungkinan reuni.
Setelah itu, para member mulai meminta izin kepada agensi masing-masing hingga konser reuni akhirnya bisa terlaksana.
Momen paling menyentuh datang ketika Sejeong mengaku dulu dirinya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan semua member.
Ia mengatakan selama promosi, dirinya hanya nyaman dengan beberapa orang tertentu dan sulit membuka hati kepada yang lain.
Pengakuan paling mengejutkan datang dari Yoo Yeonjung. Ia mengatakan I.O.I dulu hampir tidak pernah bertengkar bukan karena hubungan mereka sempurna tetapi karena semua sadar grup tersebut hanya sementara.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK