Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Kamis, 30 April 2026 | 19.44 WIB

Bikin Ngakak! Tampil di Festival Musik Kampus, Kim Nam Gil Diminta Jangan Banyak Bicara 

Kim Nam Gil saat tampil di acara radio SBS Power FM Hwangje Power. (Naver)

 
JawaPos.com - Aktor Kim Nam Gil bagikan pengalaman uniknya saat diminta tampil di festival musik di salah satu universitas Korea Selatan.
 
Pengalaman ini ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara radio SBS Power FM “Hwangje Power” yang dipandu oleh Hwang Je Sung pada 29 April 2026.
 
Dalam siaran tersebut, awalnya Nam Gil membicarakan hubungan lamanya dengan Hwang Je Sung yang sudah terjalin hampir 20 tahun sejak drama Queen Seondeok.
 
Kemudian ia mengungkap cerita lucu dibalik larangan makan bibimmyeon di agensinya. Hal ini bermula saat Je Sung mampir ke kantornya.
 
Sebelum Je Sung kembali pulang, mereka berpesta dengan makan 3 bibimmyeon sekaligus. Kejadian itu membuat heboh agensinya karena makan terlalu banyak.
 
Selain itu, Nam Gil juga membahas jadwal festival universitas yang akan datang setelah debut sebagai penyanyi.
 
Ia mengatakan merasa sangat bersyukur mendapat undangan tampil di festival kampus karena mendengar suasananya penuh energi.
 
Namun, ia juga mengaku dibuat tertawa oleh arahan dari pihak panitia. Panitia mengatakan kepadanya untuk cukup menyanyikan beberapa lagu dan tidak terlalu lama berbicara di atas panggung.
 
"Ketika saya dihubungi, mereka menyuruh saya menyanyikan beberapa lagu lalu pergi. Mereka menyuruh saya untuk tidak berbicara terlalu lama," ucap sang aktor.
 
Mereka menjelaskan bahwa ada jadwal artis lain setelahnya dan acara bisa terasa canggung jika ia berbicara terlalu panjang seolah-olah fan meeting khususnya.
 
Saat tampil di You Quiz on the Block pada 8 April 2026, ia menceritakan acara fan meetingnya yang berlangsung selama 5 jam.
 
Alasan lamanya fan meeting tersebut adalah ia suka merespon semua apa yang dibicarakan penggemar sehingga acara berjalan di luar rencana.
 
Sementara itu, Kim Nam Gil baru saja merilis single pertamanya berjudul I'm Going to You pada 26 April 2025 menandai debut resminya sebagai penyanyi rookie.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore