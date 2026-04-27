Aulia Ramadhani
Selasa, 28 April 2026 | 01.36 WIB

Manglingi, Intip Cantiknya Syifa Hadju saat Akad Nikah, dirias Bennu Sorumba!

Syifa Hadju. Sumber foto: Instagram @bennusorumba

JawaPos.com – Belakangan ini momen akad nikah El Rumi dan aktris cantik asal Indonesia Syifa Hadju menuai perhatian.

Momen sakral itu dibagikan di media sosial Instagram @bennusorumba dimana ia tampak anggun mempesona.

Penggemar pun ikut merasakan aura bahagia yang terpancar dari penampilan Syifa Hadju di momen tersebut.

Saat itu Syifa memilih mengenakan kebaya rancangan dari Vera Anggraini, yang memperlengkap penampilannya.

Senyum manisnya terpancar bahagia, dimana ia juga di rias dengan gaya Hollywood flawless oleh MUA ternama Bennu Sorumba.

Ia juga mengenakan aksesoris berupa headpiece adat Jawa dan juga Bros yang dirancang oleh Rinaldy Yunardi.

Banyak komentar berdatangan, “Pas banget Makeup nya perfect, cantik ayu kalem, pakai adat Jawa,” tulis @amrymakeup

“Pas pertama lihat videonya tapi belum tau siapa MUAnya, tapi dalam hati pasti Kak Bennu nih,” kata akun @denna_henna

Ada yang menulis, “Aduh cantik banget neng Cipa masyaallah tabarakallah,” kata akun @fatoomewedding ,  “Dari matanya udah nebak ini makeup Kak Bennu, indah banget masyaallah,” tulis @elmahyra_makeup

“Cakep banget kak Bennu, ngefans pol, magic hand,” tulis akun @sonniaardelia , “Pangling banget, pas senyum baru ngeh itu Syifa Hadju,” kata @ramyza.myza

Editor: Setyo Adi Nugroho
