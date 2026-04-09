Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka

JawaPos.com - Rasa gatal terjadi saat munculnya ruam merah pada kulit akibat berbagai faktor. Seringkali menimbulkan ketidaknyamanan serta dorongan untuk menggaruk kulit.

Rasa gatal bisa terjadi karena kontak langsung dengan benda-benda alergen, gigitan serangga, terkena tumbuhan tertentu, ataupun zat kimia.

Rasa gatal memang sulit untuk ditahan. Namun menggaruk kulit yang gatal hanya akan memperburuk kondisi. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan kulit, iritasi, sampai meningkatkan risiko infeksi akibat luka pada kulit anda.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatasi rasa gatal, berikut adalah cara mengatasi kulit yang gatal berdasarkan informasi dari laman keslan.kemkes.go.id.

Jangan digaruk

Saat muncul ruam merah atau bengkak, keinginan untuk menggaruk memang sulit ditahan.namun, anda perlu ingat bahwa menggaruk bagian yang gatal bukanlah solusi.

Menggaruk area gatal hanya akan merusak kulit, menyebabkan pembengkakan, infeksi, dan meningkatkan risiko infeksi yang lebih parah.

Jauhi pemicu gatal

Langkah yang perlu anda lekukan selanjutnya adalah menjauhkan diri dari penyebab gatal. Contohnya benda-benda yang menyebabkan alergi, serangga, tumbuhan, atau bahan kimia.

Jika terpaksa tetap harus beraktivitas di lingkungan tersebut, gunakan baju pelindung kulit agar anda tidak bersentuhan secara langsung.

Kompres dingin

Kompres menggunakan air dingin dapat membantu mencegah bengkak pada ruam merah. Selain itu, kegiatan mengkompres ini mampu mengurangi rasa gatal pada tubuh anda.

Gunakan pelembab