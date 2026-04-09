Shania Vivi Armylia Putri
10 April 2026, 03.17 WIB

Jangan Digaruk! Berikut Cara Tepat Atasi Kulit Gatal Sebagai Solusi untuk Mencegah Infeksi dan Luka

Ilustrasi sensasi gatal/freepik - Image

Ilustrasi sensasi gatal/freepik

JawaPos.com - Rasa gatal terjadi saat munculnya ruam merah pada kulit akibat berbagai faktor. Seringkali menimbulkan ketidaknyamanan serta dorongan untuk menggaruk kulit.

Rasa gatal bisa terjadi karena kontak langsung dengan benda-benda alergen, gigitan serangga, terkena tumbuhan tertentu, ataupun zat kimia.

Rasa gatal memang sulit untuk ditahan. Namun menggaruk kulit yang gatal hanya akan memperburuk kondisi. Hal ini bisa menyebabkan pembengkakan kulit, iritasi, sampai meningkatkan risiko infeksi akibat luka pada kulit anda.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatasi rasa gatal, berikut adalah cara mengatasi kulit yang gatal berdasarkan informasi dari laman  keslan.kemkes.go.id.

Saat muncul ruam merah atau bengkak, keinginan untuk menggaruk memang sulit ditahan.namun, anda perlu ingat bahwa menggaruk bagian yang gatal bukanlah solusi.

Menggaruk area gatal hanya akan merusak kulit, menyebabkan pembengkakan, infeksi, dan meningkatkan risiko infeksi yang lebih parah.

Langkah yang perlu anda lekukan selanjutnya adalah menjauhkan diri dari penyebab gatal. Contohnya benda-benda yang menyebabkan alergi, serangga, tumbuhan, atau bahan kimia.

Jika terpaksa tetap harus beraktivitas di lingkungan tersebut, gunakan baju pelindung kulit agar anda tidak bersentuhan secara langsung.

Kompres menggunakan air dingin dapat membantu mencegah bengkak pada ruam merah. Selain itu, kegiatan mengkompres ini mampu mengurangi rasa gatal pada tubuh anda.  

Selain mengkompres, anda juga bisa mengoleskan moisturizer atau pelembab pada kulit anda. Pelembab mampu melindungi lapisan terluar kulit anda, sehingga tidak mudah terkena gatal-gatal.

Artikel Terkait
Ingin Kulit Glowing dan Sehat? Perhatikan Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Anda Konsumsi - Image
Lifestyle

Ingin Kulit Glowing dan Sehat? Perhatikan Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Anda Konsumsi

30 Maret 2026, 16.19 WIB

4 Masker Tepung Jagung untuk Kulit Sehat Bercahaya, Mudah Dibuat dan Murah Meriah! - Image
Lifestyle

4 Masker Tepung Jagung untuk Kulit Sehat Bercahaya, Mudah Dibuat dan Murah Meriah!

29 Maret 2026, 04.22 WIB

5 Jenis Biji-bijian untuk Kesehatan Lebih Baik: Dukung Hormon, Kulit, Tidur, Tulang, dan Energi Anda - Image
Kesehatan

5 Jenis Biji-bijian untuk Kesehatan Lebih Baik: Dukung Hormon, Kulit, Tidur, Tulang, dan Energi Anda

27 Maret 2026, 19.43 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

