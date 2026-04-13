Sischa Widya Maharani
13 April 2026, 19.37 WIB

Debut Coachella Taemin Viral! Views IG Tembus 4 Juta, Lampaui Sabrina Carpenter

JawaPos.com - Taemin berhasil mencuri perhatian global setelah tampil di Coachella 2026 dengan penampilan yang spektakuler dan penuh energi.
 
Tampil sebagai solois kpop pertama yang perform di ajang festival bergengsi, Taemin menunjukkan kualitasnya sebagai performer kelas dunia dengan konsep panggung yang matang serta koreografi yang kuat.
 
Melansir dari Forbes, ia membuka penampilannya dengan lagu Sexy in the Air sebelum melanjutkan dengan lagu hits lainnya seperti WANT.
 
 
Yang paling mengejutkan, Taemin membawakan total enam lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.
 
Lagu-lagu baru seperti “Permission,” “Parasite,” hingga “Frankenstein” langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan fans.
 
Penampilan tersebut semakin viral setelah berbagai potongan video tersebar di media sosial terutama di Instagram Coachella.
 
Berdasarkan data yang beredar, penampilan Taemin berhasil meraih sekitar 4 juta views di Instagram menjadikannya salah satu artis dengan performa paling banyak ditonton di Coachella tahun ini.
 
Menariknya, angka tersebut bahkan melampaui views milik Sabrina Carpenter yang berada di kisaran 2 Juta Views.
 
Hal ini tetap menjadi pencapaian besar, mengingat dominasi artis Barat di festival tersebut dan tingginya persaingan global.
 
Tak hanya dari segi angka, kemampuan vokal live Taemin juga menuai banyak pujian dari netizen di platform X (Twitter).
 
Banyak pengguna memuji stabilitas vokalnya meski tampil dengan koreografi intens di atas panggung besar.
 
"Taemin adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa menjadi penari dan penyanyi yang luar biasa. Dia benar-benar mengatakan 'MIKROFONKU AKTIF' dan aku menghormatinya karena itu," tulis pemilik akun x @5hineeingstar.
 
"Aku suka banget penampilan Taemin di Coachella. Dia benar-benar mewakili esensi K-pop. Vokalnya luar biasa, penampilannya memukau, artistik, dan juga tampangnya keren banget," ucap @4noblepersuit.
 
"Taemin di Coachella &&!!?&?!&? Hisss vokalnya luar biasa!!," ujar @luvninitk.
 

Artikel Terkait
Blunder di Coachella! Sabrina Carpenter Minta Maaf Usai Rasis Terhadap Budaya Arab - Image
Entertainment

Blunder di Coachella! Sabrina Carpenter Minta Maaf Usai Rasis Terhadap Budaya Arab

13 April 2026, 20.50 WIB

Panggung Coachella Memanas! Taemin Diduga Beri Sindiran Keras ke Mantan Agensi Lewat Lagu Baru - Image
Entertainment

Panggung Coachella Memanas! Taemin Diduga Beri Sindiran Keras ke Mantan Agensi Lewat Lagu Baru

13 April 2026, 19.44 WIB

Laporan Industri Ungkap HYBE Coba Tukar Hak Tur BTS dengan Saham Coachella - Image
Music & Movie

Laporan Industri Ungkap HYBE Coba Tukar Hak Tur BTS dengan Saham Coachella

13 Januari 2026, 03.00 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

