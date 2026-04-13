Debut Coachella Taemin Viral! Views IG Tembus 4 Juta, Lampaui Sabrina Carpenter

Penampilan Taemin di festival bergengsi Coachella 2026. (Coachella)

JawaPos.com - Taemin berhasil mencuri perhatian global setelah tampil di Coachella 2026 dengan penampilan yang spektakuler dan penuh energi.

Tampil sebagai solois kpop pertama yang perform di ajang festival bergengsi, Taemin menunjukkan kualitasnya sebagai performer kelas dunia dengan konsep panggung yang matang serta koreografi yang kuat.

Melansir dari Forbes, ia membuka penampilannya dengan lagu Sexy in the Air sebelum melanjutkan dengan lagu hits lainnya seperti WANT.

Yang paling mengejutkan, Taemin membawakan total enam lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Lagu-lagu baru seperti “Permission,” “Parasite,” hingga “Frankenstein” langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan fans.

Penampilan tersebut semakin viral setelah berbagai potongan video tersebar di media sosial terutama di Instagram Coachella.

Berdasarkan data yang beredar, penampilan Taemin berhasil meraih sekitar 4 juta views di Instagram menjadikannya salah satu artis dengan performa paling banyak ditonton di Coachella tahun ini.

Menariknya, angka tersebut bahkan melampaui views milik Sabrina Carpenter yang berada di kisaran 2 Juta Views.

Hal ini tetap menjadi pencapaian besar, mengingat dominasi artis Barat di festival tersebut dan tingginya persaingan global.

Tak hanya dari segi angka, kemampuan vokal live Taemin juga menuai banyak pujian dari netizen di platform X (Twitter).

Banyak pengguna memuji stabilitas vokalnya meski tampil dengan koreografi intens di atas panggung besar.

"Taemin adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa menjadi penari dan penyanyi yang luar biasa. Dia benar-benar mengatakan 'MIKROFONKU AKTIF' dan aku menghormatinya karena itu," tulis pemilik akun x @5hineeingstar.

"Aku suka banget penampilan Taemin di Coachella. Dia benar-benar mewakili esensi K-pop. Vokalnya luar biasa, penampilannya memukau, artistik, dan juga tampangnya keren banget," ucap @4noblepersuit.

"Taemin di Coachella &&!!?&?!&? Hisss vokalnya luar biasa!!," ujar @luvninitk.