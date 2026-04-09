Diterpa Rumor, Ji Yoon Eks IZNA Akhirnya Buka Suara dan Akan Ambil Tindakan Hukum

Yoon Ji Yoon Eks IZNA diterima rumor tidak benar. (Naver)
JawaPos.com - Yoon Ji Yoon akhirnya buka suara terkait isu yang beredar tentang dirinya melalui sebuah pernyataan resmi yang dibagikan di media sosial.
Pada 9 April 2026 dalam unggahan @_yoonjiyoon, ia menyapa publik dan memperkenalkan diri sebelum membahas situasi yang tengah dihadapinya belakangan ini.
Ji Yoon mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu tentang dirinya.
Ia menjelaskan bahwa penyebaran rumor tersebut dilakukan melalui akun anonim yang belakangan marak digunakan untuk menyebarkan klaim tidak berdasar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak akan disertai dengan toleransi atau penyelesaian damai dalam kondisi apapun.
"Saat ini saya sedang menempuh jalur hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu melalui akun anonim dan tidak akan ada keringanan hukuman atau penyelesaian dalam keadaan apapun," terangnya dalam unggahan story.
Pernyataan tegas ini menunjukkan keseriusannya dalam melindungi nama baik serta menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan.
Di tengah situasi tersebut, mantan member IZNA tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para fans yang tetap mempercayai dan menunggunya.
Ia mengaku sangat menghargai dukungan yang diberikan yang menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi situasi sulit ini.
Kasus penyebaran rumor melalui akun anonim memang menjadi isu yang semakin sering terjadi di industri hiburan, menimbulkan dampak besar bagi para figur publik.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven