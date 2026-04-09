Diterpa Rumor, Ji Yoon Eks IZNA Akhirnya Buka Suara dan Akan Ambil Tindakan Hukum

JawaPos.com - Yoon Ji Yoon akhirnya buka suara terkait isu yang beredar tentang dirinya melalui sebuah pernyataan resmi yang dibagikan di media sosial.

Pada 9 April 2026 dalam unggahan @_yoonjiyoon, ia menyapa publik dan memperkenalkan diri sebelum membahas situasi yang tengah dihadapinya belakangan ini.

Ji Yoon mengungkapkan bahwa saat ini ia tengah mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu tentang dirinya.

Ia menjelaskan bahwa penyebaran rumor tersebut dilakukan melalui akun anonim yang belakangan marak digunakan untuk menyebarkan klaim tidak berdasar.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak akan disertai dengan toleransi atau penyelesaian damai dalam kondisi apapun.

"Saat ini saya sedang menempuh jalur hukum terhadap mereka yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu melalui akun anonim dan tidak akan ada keringanan hukuman atau penyelesaian dalam keadaan apapun," terangnya dalam unggahan story.

Pernyataan tegas ini menunjukkan keseriusannya dalam melindungi nama baik serta menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Di tengah situasi tersebut, mantan member IZNA tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para fans yang tetap mempercayai dan menunggunya.

Ia mengaku sangat menghargai dukungan yang diberikan yang menjadi kekuatan baginya untuk menghadapi situasi sulit ini.