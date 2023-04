Kementerian ESDM Lakukan Survei Mutakhirkan Info Geologi IKN Nusantara

JawaPos.com–Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan survei, kajian, evaluasi, dan analisis data geologi, serta pemetaan geologi tematik regional di IKN Nusantara. Hal itu dilakukan untuk memutakhirkan informasi geologi daerah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya di calon wilayah inti.

Subkoordinator Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM Tantan Hidayat mengatakan, karakteristik kesesuaian lahan wilayah inti dalam kondisi sulit air.

”Disarankan untuk menggunakan air permukaan atau mencari alternatif lain,” kata Tantan seperti dilansir dari Antara.

Berdasar aspek geologi, kawasan inti IKN Nusantara termasuk dalam kesesuaian lahan sedang hingga rendah. Jadi, kata dia, pembangunan perkotaan memerlukan biaya yang sedang hingga tinggi. Sebab, kebutuhan air agak sulit terpenuhi.

Dia menjelaskan, kondisi morfologi landai hingga terjal. Terdapat batu lempung yang bersifat kembang susut. Hal itu memerlukan penanganan secara khusus.

”Pembangunan infrastruktur dan fasilitas harus memperhatikan kategori risiko sesuai dengan SNI 1726:2012,” papar Tantan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyiapkan ketersediaan kebutuhan air baku IKN Nusantara hingga tahun 2100. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang kini dikerjakan memiliki kapasitas 2.500 liter per detik. Bendungan itu bisa menyediakan air baku untuk IKN Nusantara sebanyak 2.000 liter per detik dan Kota Balikpapan 500 liter per detik.

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga sedang membangun pengambil air atau intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter per detik untuk ketersediaan air baku di IKN Nusantara.