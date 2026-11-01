Bacaan Misa Minggu, 1 November 2026: Hari Raya Semua Orang Suci

JawaPos.com - Pada Minggu (1/11) ini, para umat Katolik sedunia kembali berkumpul di gereja dan merayakan ibadah rutin mereka. Minggu ini mereka merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus.

Pada hari ini, gereja mengajak para umatnya untuk merayakan para tokoh-tokoh suci dalam sejarah berdiri dan berkembangnya gereja. Para tokoh-tokoh ini mendapatkan gelar Santo-Santa atau Beato-Beata.

Dalam rutinitas ibadah, atau misa, Gereja Katolik, akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab. Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Wahyu 7:2-4, 9-14

Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!"

Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.

Kemudian dari pada itu aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta, dan bagi Anak Domba!"