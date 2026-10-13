3 Rahasia Fatima: Kisah Tiga Anak yang Mendapatkan Pesan dan Penglihatan Hebat dari Sang Bunda Maria

Foto patung Bunda Maria sedang menggendong Bayi Yesus (Pexels)
JawaPos.com - Gereja Katolik memiliki sejarah yang sangat panjang, entah itu tercatat atau tidak. Namun di dalam dokumentasi, tercatat banyak sekali hal-hal misterius yang tidak bisa dijelaskan secara logis.
Kebanyakan peristiwa-peristiwa itu disebut dengan mukjizat rohani. Sebagian besar kejadian disebarkan kepada umat untuk membuktikan keajaiban dan besarnya kuasa Tuhan. Namun, ada pula hal-hal yang disembunyikan.
Macam-macam hal yang disembunyikan ini belum tentu aib, tapi suatu hal yang dapat mempengaruhi masa depan gereja dan iman apabila diketahui oleh orang-orang umum. Terutama tanpa pengetahuan mendalam mengenai gereja.
Salah satunya adalah Tiga Rahasia Fatima, tiga ramalan dan penglihatan mengenai mala petaka yang diterima oleh tiga anak-anak penggembala asal Portugis.
Penampakan Sang Bunda
Dilansir dari Catholic, pada tahun 1917, di Fatima, Portugal, tiga anak-anak melihat penampakan Bunda Maria di sebuah gua. Penampakan ini terjadi di Cova da Iria, kepada Lucia dos Santos dan dua sepupunya, Fransisco dan Jacinta Marto.
Kepada ketiganya, Bunda Maria mengenalkan dirinya sebagai Bunda Rosario, sebagai penekanan akan pentingnya doa, terutama Doa Rosario.
Sang Bunda memberikan pesan-pesan yang muncul dengan latar belakang Perang Dunia I, sebuah periode dalam sejarah penuh dengan penderitaan. Bunda Maria memperingatkan bahwa tanpa pertobatan, umat manusia akan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat.
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