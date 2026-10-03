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Rian Alfianto
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.54 WIB

Imelda dan Komunitas Tuli: Membangun Kesempatan Kerja yang Setara

Teman tuli saling menginspirasi di Kopdar Teman Hari Bahasa Isyarat Internasional. (Istimewa)&nbsp; - Image

Teman tuli saling menginspirasi di Kopdar Teman Hari Bahasa Isyarat Internasional. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak berhenti pada tersedianya lowongan.

Lingkungan yang mendukung, komunikasi yang setara, fleksibilitas, serta komunitas juga dibutuhkan agar Teman Tuli dapat bekerja secara mandiri dan memperoleh kesempatan yang sama.

Persoalan itu terlihat dalam keseharian para pengemudi Tuli yang harus menemukan cara berkomunikasi dengan pengguna, memahami sistem kerja.

Selain itu, membangun kepercayaan diri di tengah lingkungan yang belum selalu memahami budaya Tuli.

Salah satu kisah tersebut datang dari Imelda Situmorang, perempuan berusia 36 tahun yang memilih menjadi pengemudi ojek online.

Dia membutuhkan pekerjaan yang lebih fleksibel untuk menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu dan pekerja.

Imelda mulai menjadi Mitra Pengemudi GrabBike pada November 2025. 

Sebelumnya, dia bekerja selama tiga tahun di sebuah minimarket di Bandung dengan jam kerja yang telah ditentukan.

Setelah berkeluarga, pindah ke Bekasi, dan memiliki anak, pola kerja tersebut tidak lagi mudah dijalankan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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